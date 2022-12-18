https://sputnik-georgia.ru/20221218/gruzinskie-parasportsmeny-uspeshno-vystupili-na-kubke-mira-273170618.html

Грузинские параспортсмены успешно выступили на Кубке мира

Грузинские параспортсмены успешно выступили на Кубке мира

Выступлением в Дубае грузинские параспортсмены завершили спортивный год 18.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Параспортсмены сборной Грузии успешно выступила на розыгрыше Кубке мира по пауэрлифтингу в Дубае, завоевав серебряную и бронзовую медали. Акакий Джинчарадзе, выступающий в весовой категории +107 кг, взял вес в 239 кг. Он стал обладателем серебряной медали. Еще один грузинский спортсмен Ахмад Размазар (80 кг) взял вес в 200 кг. Этот результат позволил ему завоевать бронзовую медаль. Грузинский парадзюдоист стал чемпионом Европы >>Выступлением в Дубае грузинские параспортсмены завершили спортивный год. Текущий год оказался удачным для Паралимпийского комитета Грузии, на счету которого 74 медали в различных видах спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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