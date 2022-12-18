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Грузинские параспортсмены успешно выступили на Кубке мира
Грузинские параспортсмены успешно выступили на Кубке мира
Выступлением в Дубае грузинские параспортсмены завершили спортивный год 18.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-18T19:42+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Параспортсмены сборной Грузии успешно выступила на розыгрыше Кубке мира по пауэрлифтингу в Дубае, завоевав серебряную и бронзовую медали. Акакий Джинчарадзе, выступающий в весовой категории +107 кг, взял вес в 239 кг. Он стал обладателем серебряной медали. Еще один грузинский спортсмен Ахмад Размазар (80 кг) взял вес в 200 кг. Этот результат позволил ему завоевать бронзовую медаль. Грузинский парадзюдоист стал чемпионом Европы >>Выступлением в Дубае грузинские параспортсмены завершили спортивный год. Текущий год оказался удачным для Паралимпийского комитета Грузии, на счету которого 74 медали в различных видах спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Грузинские параспортсмены успешно выступили на Кубке мира
19:42 18.12.2022 (обновлено: 19:58 18.12.2022)
Выступлением в Дубае грузинские параспортсмены завершили спортивный год
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Параспортсмены сборной Грузии успешно выступила на розыгрыше Кубке мира по пауэрлифтингу в Дубае, завоевав серебряную и бронзовую медали.
Акакий Джинчарадзе, выступающий в весовой категории +107 кг, взял вес в 239 кг. Он стал обладателем серебряной медали.
Еще один грузинский спортсмен Ахмад Размазар (80 кг) взял вес в 200 кг. Этот результат позволил ему завоевать бронзовую медаль.
Выступлением в Дубае грузинские параспортсмены завершили спортивный год.
Текущий год оказался удачным для Паралимпийского комитета Грузии, на счету которого 74 медали в различных видах спорта.