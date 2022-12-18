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Грузинский "Черный лев" во второй раз выиграл Суперкубок Европы по регби
Грузинский "Черный лев" во второй раз выиграл Суперкубок Европы по регби
В нынешнем розыгрыше суперкубка "Черный лев" дважды встречался с тель-авивской командой, проиграв одну из встреч 18.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Победитель первого розыгрыша Суперкубка Европы по регби грузинская франшиза "Черный лев" на стадионе "Авчала" разгромила "Тель-Авив Хит" со счетом 29:17 и второй раз подряд стала победителем турнира. В нынешнем розыгрыше суперкубка "Черный лев" дважды встречался с тель-авивской командой, проиграв одну из встреч. На этот раз грузинские регбисты не оставили сопернику никаких шансов. Команда Левана Маисашвили активно начала игру и вскоре добилась солидного преимущества – Лука Маткава со штрафного открыл счет. "Черный лев" выиграл первый тайм со счетом 22:3. "Хит" попытался спасти игру после перерыва и всеми силами пошел в атаку. На 55-й минуте гости сумели реализовать попытку, счет стал - 29:10. После этого они провели еще несколько результативных атак, но преимущество грузин было слишком велико. Групповой этап розыгрыша Суперкубка Европы по регби завершился в октябре. "Чёрный лев" стал победителем Восточной конференции с 23 очками, тем самым получил право провести полуфинальную встречу дома. В полуфинале грузинская франшиза разгромила испанский "Иберианс" со счетом 41:9.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, регби, новости грузинского регби
спорт, грузия, новости, регби, новости грузинского регби

Грузинский "Черный лев" во второй раз выиграл Суперкубок Европы по регби

10:52 18.12.2022 (обновлено: 10:58 18.12.2022)
© Black LionГрузинская франшиза "Черный лев"
Грузинская франшиза Черный лев - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2022
© Black Lion
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В нынешнем розыгрыше суперкубка "Черный лев" дважды встречался с тель-авивской командой, проиграв одну из встреч
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Победитель первого розыгрыша Суперкубка Европы по регби грузинская франшиза "Черный лев" на стадионе "Авчала" разгромила "Тель-Авив Хит" со счетом 29:17 и второй раз подряд стала победителем турнира.
В нынешнем розыгрыше суперкубка "Черный лев" дважды встречался с тель-авивской командой, проиграв одну из встреч. На этот раз грузинские регбисты не оставили сопернику никаких шансов.
Команда Левана Маисашвили активно начала игру и вскоре добилась солидного преимущества – Лука Маткава со штрафного открыл счет.
"Черный лев" выиграл первый тайм со счетом 22:3. "Хит" попытался спасти игру после перерыва и всеми силами пошел в атаку. На 55-й минуте гости сумели реализовать попытку, счет стал - 29:10.
После этого они провели еще несколько результативных атак, но преимущество грузин было слишком велико.
Групповой этап розыгрыша Суперкубка Европы по регби завершился в октябре. "Чёрный лев" стал победителем Восточной конференции с 23 очками, тем самым получил право провести полуфинальную встречу дома. В полуфинале грузинская франшиза разгромила испанский "Иберианс" со счетом 41:9.
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