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Грузинский "Черный лев" во второй раз выиграл Суперкубок Европы по регби

Грузинский "Черный лев" во второй раз выиграл Суперкубок Европы по регби

В нынешнем розыгрыше суперкубка "Черный лев" дважды встречался с тель-авивской командой, проиграв одну из встреч 18.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Победитель первого розыгрыша Суперкубка Европы по регби грузинская франшиза "Черный лев" на стадионе "Авчала" разгромила "Тель-Авив Хит" со счетом 29:17 и второй раз подряд стала победителем турнира. В нынешнем розыгрыше суперкубка "Черный лев" дважды встречался с тель-авивской командой, проиграв одну из встреч. На этот раз грузинские регбисты не оставили сопернику никаких шансов. Команда Левана Маисашвили активно начала игру и вскоре добилась солидного преимущества – Лука Маткава со штрафного открыл счет. "Черный лев" выиграл первый тайм со счетом 22:3. "Хит" попытался спасти игру после перерыва и всеми силами пошел в атаку. На 55-й минуте гости сумели реализовать попытку, счет стал - 29:10. После этого они провели еще несколько результативных атак, но преимущество грузин было слишком велико. Групповой этап розыгрыша Суперкубка Европы по регби завершился в октябре. "Чёрный лев" стал победителем Восточной конференции с 23 очками, тем самым получил право провести полуфинальную встречу дома. В полуфинале грузинская франшиза разгромила испанский "Иберианс" со счетом 41:9.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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