https://sputnik-georgia.ru/20221218/kvaratskheliya-zabil-pervyy-gol-posle-vosstanovleniya-ot-travmy-273167555.html

Кварацхелия забил первый гол после восстановления от травмы

Кварацхелия забил первый гол после восстановления от травмы

Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября 18.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-18T13:06+0400

2022-12-18T13:06+0400

2022-12-18T13:06+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Футболист сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия, который восстанавливается после травмы, забил в ворота испанского "Вильярреала" в субботнем товарищеском матче. Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября. Полузащитник пропустил три матча серии А против "Аталанты", "Эмполи" и "Удинезе", а также товарищеский матч между сборными Грузии и Марокко. Несмотря на то, что "Наполи" в итоге уступил испанцам со счетом 2:3, один из голов на счету Кварацхелия. Грузинский легионер неаполитанцев вышел на поле с первых минут матча и был активен. Хвича Кварацхелия открывает путь грузинским игрокам в Европу – Жордания >>Первыми счет открыли испанцы. Отличился Винсен Капу на 12-й минуте. Буквально через две минуты восстановил равновесие нападающий "Наполи" Виктор Осимхен. После этого соперник дважды поразил ворота итальянцев. На 78-й минуте пенальти для подопечных Спаллетти заработал Алессио Дзербин. Реализовать его доверили Кварацхелия. Хвича хладнокровно пробил под перекладину и сократил разрыв. Для победы "Наполи" не хватило оставшегося времени. Ранее "Наполи" провел еще два товарищеских матча против турецкого "Антальяспора" и английского "Кристал Пэлас". В обоих случаях выиграл клуб Кварацхелия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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