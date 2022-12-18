https://sputnik-georgia.ru/20221218/kvaratskheliya-zabil-pervyy-gol-posle-vosstanovleniya-ot-travmy-273167555.html
Кварацхелия забил первый гол после восстановления от травмы
Кварацхелия забил первый гол после восстановления от травмы
Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября 18.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-18T13:06+0400
2022-12-18T13:06+0400
2022-12-18T13:06+0400
грузия
новости
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хвича кварацхелия
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италия
клуб "наполи"
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Футболист сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия, который восстанавливается после травмы, забил в ворота испанского "Вильярреала" в субботнем товарищеском матче. Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября. Полузащитник пропустил три матча серии А против "Аталанты", "Эмполи" и "Удинезе", а также товарищеский матч между сборными Грузии и Марокко. Несмотря на то, что "Наполи" в итоге уступил испанцам со счетом 2:3, один из голов на счету Кварацхелия. Грузинский легионер неаполитанцев вышел на поле с первых минут матча и был активен. Хвича Кварацхелия открывает путь грузинским игрокам в Европу – Жордания >>Первыми счет открыли испанцы. Отличился Винсен Капу на 12-й минуте. Буквально через две минуты восстановил равновесие нападающий "Наполи" Виктор Осимхен. После этого соперник дважды поразил ворота итальянцев. На 78-й минуте пенальти для подопечных Спаллетти заработал Алессио Дзербин. Реализовать его доверили Кварацхелия. Хвича хладнокровно пробил под перекладину и сократил разрыв. Для победы "Наполи" не хватило оставшегося времени. Ранее "Наполи" провел еще два товарищеских матча против турецкого "Антальяспора" и английского "Кристал Пэлас". В обоих случаях выиграл клуб Кварацхелия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, италия, клуб "наполи"
грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, италия, клуб "наполи"
Кварацхелия забил первый гол после восстановления от травмы
Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Футболист сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия, который восстанавливается после травмы, забил в ворота испанского "Вильярреала" в субботнем товарищеском матче.
Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября. Полузащитник пропустил три матча серии А против "Аталанты", "Эмполи" и "Удинезе", а также товарищеский матч между сборными Грузии и Марокко.
Несмотря на то, что "Наполи" в итоге уступил испанцам со счетом 2:3, один из голов на счету Кварацхелия. Грузинский легионер неаполитанцев вышел на поле с первых минут матча и был активен.
Первыми счет открыли испанцы. Отличился Винсен Капу на 12-й минуте. Буквально через две минуты восстановил равновесие нападающий "Наполи" Виктор Осимхен.
После этого соперник дважды поразил ворота итальянцев. На 78-й минуте пенальти для подопечных Спаллетти заработал Алессио Дзербин. Реализовать его доверили Кварацхелия. Хвича хладнокровно пробил под перекладину и сократил разрыв. Для победы "Наполи" не хватило оставшегося времени.
Ранее "Наполи" провел еще два товарищеских матча против турецкого "Антальяспора" и английского "Кристал Пэлас". В обоих случаях выиграл клуб Кварацхелия.