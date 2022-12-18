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Молдавские туроператоры ознакомились с курортами Грузии
Молдавские туроператоры ознакомились с курортами Грузии
В рамках инфотура, молдавские туроператоры встретились со своими грузинскими коллегами 18.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-18T12:34+0400
2022-12-18T12:34+0400
2022-12-18T12:34+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии провела информационный тур для представителей крупнейших туристических компаний Молдовы. По информации ведомства, 18 туроператоров и представителей авиакомпаний посетили Грузию в сотрудничестве с Moldova. В рамках инфотура, молдавские туроператоры встретились со своими грузинскими коллегами. На встрече, организованной в формате B2B (Business-to-Business service), обсудили совместные туры и вопросы дальнейшего сотрудничества. Нацбанк: Грузия заработала на туристах более 3 миллиардов долларов >>В рамках визита молдавские туроператоры посетили Тбилиси, Мцхету, Боржоми и Бакуриани. Представители туристических компаний ознакомились с гостиницами и инфраструктурой горного курорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, молдова, тбилиси, мцхета, национальная администрация туризма грузии
грузия, туризм, новости, молдова, тбилиси, мцхета, национальная администрация туризма грузии
Молдавские туроператоры ознакомились с курортами Грузии
В рамках инфотура, молдавские туроператоры встретились со своими грузинскими коллегами
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии провела информационный тур для представителей крупнейших туристических компаний Молдовы.
По информации ведомства, 18 туроператоров и представителей авиакомпаний посетили Грузию в сотрудничестве с Moldova.
В рамках инфотура, молдавские туроператоры встретились со своими грузинскими коллегами. На встрече, организованной в формате B2B (Business-to-Business service), обсудили совместные туры и вопросы дальнейшего сотрудничества.
В рамках визита молдавские туроператоры посетили Тбилиси, Мцхету, Боржоми и Бакуриани. Представители туристических компаний ознакомились с гостиницами и инфраструктурой горного курорта.