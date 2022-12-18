https://sputnik-georgia.ru/20221218/moldavskie-turoperatory-oznakomilis-s-kurortami-gruzii-273167425.html

Молдавские туроператоры ознакомились с курортами Грузии

Молдавские туроператоры ознакомились с курортами Грузии

В рамках инфотура, молдавские туроператоры встретились со своими грузинскими коллегами 18.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии провела информационный тур для представителей крупнейших туристических компаний Молдовы. По информации ведомства, 18 туроператоров и представителей авиакомпаний посетили Грузию в сотрудничестве с Moldova. В рамках инфотура, молдавские туроператоры встретились со своими грузинскими коллегами. На встрече, организованной в формате B2B (Business-to-Business service), обсудили совместные туры и вопросы дальнейшего сотрудничества. Нацбанк: Грузия заработала на туристах более 3 миллиардов долларов >>В рамках визита молдавские туроператоры посетили Тбилиси, Мцхету, Боржоми и Бакуриани. Представители туристических компаний ознакомились с гостиницами и инфраструктурой горного курорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, молдова, тбилиси, мцхета, национальная администрация туризма грузии