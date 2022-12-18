https://sputnik-georgia.ru/20221218/natsbank-gruzii-nameren-otsifrovat-denezhnye-perevody-273173182.html

Нацбанк Грузии намерен оцифровать денежные переводы

Нацбанк Грузии намерен оцифровать денежные переводы

Цель может быть достигнута непосредственно путем определения потребностей отправителей и получателей денежных переводов 18.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-18T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии изучает перспективы оцифровки денежных переводов на основе подходов проекта Greenback, говорится в сообщении регулятора. Проект Greenback призван повысить эффективность и результативность международных переводов, которые помогают как отдельным семьям, так и экономике в целом В документе подчеркивается, что одной из важнейших предпосылок полной цифровизации денежных переводов является предоставление безналичных расчетных услуг в тех торговых объектах, где получатели денежных переводов совершают покупки. В Нацбанке отметили, что в настоящее время идет поиск потенциальных партнеров для включения в проект Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные >>Greenback будет реализован в рамках проекта Всемирного банка по расширению доступа к финансовым услугам и подотчетности, который финансируется Европейским союзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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