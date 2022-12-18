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Нацбанк Грузии намерен оцифровать денежные переводы
Нацбанк Грузии намерен оцифровать денежные переводы
Цель может быть достигнута непосредственно путем определения потребностей отправителей и получателей денежных переводов 18.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-18T23:03+0400
2022-12-18T23:03+0400
2022-12-18T23:34+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии изучает перспективы оцифровки денежных переводов на основе подходов проекта Greenback, говорится в сообщении регулятора. Проект Greenback призван повысить эффективность и результативность международных переводов, которые помогают как отдельным семьям, так и экономике в целом В документе подчеркивается, что одной из важнейших предпосылок полной цифровизации денежных переводов является предоставление безналичных расчетных услуг в тех торговых объектах, где получатели денежных переводов совершают покупки. В Нацбанке отметили, что в настоящее время идет поиск потенциальных партнеров для включения в проект Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные >>Greenback будет реализован в рамках проекта Всемирного банка по расширению доступа к финансовым услугам и подотчетности, который финансируется Европейским союзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, экономика, национальный банк грузии, всемирный банк, денежные переводы
новости, грузия, экономика, национальный банк грузии, всемирный банк, денежные переводы
Нацбанк Грузии намерен оцифровать денежные переводы
23:03 18.12.2022 (обновлено: 23:34 18.12.2022)
Цель может быть достигнута непосредственно путем определения потребностей отправителей и получателей денежных переводов
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии изучает перспективы оцифровки денежных переводов на основе подходов проекта Greenback, говорится в сообщении регулятора.
Проект Greenback призван повысить эффективность и результативность международных переводов, которые помогают как отдельным семьям, так и экономике в целом
"Указанная цель может быть достигнута непосредственно путем определения потребностей отправителей и получателей денежных переводов, а также путем планирования и реализации соответствующих проектов реагирования в направлении повышения финансовой доступности и финансового образования", - говорится в сообщении
.
В документе подчеркивается, что одной из важнейших предпосылок полной цифровизации денежных переводов является предоставление безналичных расчетных услуг в тех торговых объектах, где получатели денежных переводов совершают покупки.
В Нацбанке отметили, что в настоящее время идет поиск потенциальных партнеров для включения в проект
Greenback будет реализован в рамках проекта Всемирного банка по расширению доступа к финансовым услугам и подотчетности, который финансируется Европейским союзом.