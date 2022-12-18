https://sputnik-georgia.ru/20221218/odin-iz-oppozitsionnykh-deputatov-prekratil-golodovku-v-podderzhku-saakashvili-273168220.html

Один из оппозиционных депутатов прекратил голодовку в поддержку Саакашвили

Один из оппозиционных депутатов прекратил голодовку в поддержку Саакашвили

На данный момент голодовку продолжают три депутата от "Единого национального движения" 18.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-18T14:14+0400

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Депутат парламента Грузии от "Единого национального движения" Абдулла Исмаилов, который на днях объявил голодовку в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, был вынужден прекратить ее по совету врачей и по состоянию здоровья, заявил его однопартиец Тимур Джанашия. Депутаты парламента Грузии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдул Исмаилов объявили голодовку в поддержку осужденного экс-президента Михаила Саакашвили 15 декабря. Позже к ним присоединился Тимур Джанашия. На данный момент голодовку продолжают три депутата от "ЕНД": Давид Киркитадзе, Ани Цитлидзе и Тимур Джанашия. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Рассмотрение ходатайства об отмене или отсрочке наказания откладывалось в суде уже дважды. Следующее назначено на 22 декабря. С 12 мая экс-президент находится в клинике "Вивамеди". Депутаты от "Нацдвижения" объявили голодовку в поддержку Саакашвили >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, голодовка, единое нацдвижение