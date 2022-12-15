https://sputnik-georgia.ru/20221215/deputaty-ot-natsdvizheniya-obyavili-golodovku-v-podderzhku-saakashvili-273092477.html
Депутаты от "Нацдвижения" объявили голодовку в поддержку Саакашвили
Депутаты от "Нацдвижения" объявили голодовку в поддержку Саакашвили
Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения 15.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-15T16:42+0400
2022-12-15T16:42+0400
2022-12-15T17:05+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Трое депутатов парламента Грузии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдул Исмаилов объявили голодовку в поддержку осужденного экс-президента Михаила Саакашвили. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Рассмотрение ходатайства об отмене или отсрочке наказания откладывалось в суде уже дважды. С 12 мая экс-президент находится в клинике "Вивамеди".Он выразил уверенность в том, что к этой форме протеста прибегнут и другие - как в парламенте, так и за его пределами. В среду, после того как Специальная пенитенциарная служба отказала Саакашвили в дистанционном подключении к судебному заседанию, на котором должен был рассматриваться вопрос об отмене или отсрочке наказания, экс-президент объявил голодовку - третью по счету после заключения под стражу 1 октября 2021 года. Спустя несколько часов Саакашвили отменил голодовку, заявив, что прислушался к европарламентариям. По его словам, депутаты Европарламента призвали прекратить голодовку, чтобы не давать повода для разговоров о том, что он занимается членовредительством. Четких доказательств симуляции Саакашвили нет – аппарат омбудсмена Грузии о видеозаписях>>О том, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения, ранее заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.Суд об отсрочке наказания Саакашвили отложен>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили
грузия, политика, новости, михаил саакашвили
Депутаты от "Нацдвижения" объявили голодовку в поддержку Саакашвили
16:42 15.12.2022 (обновлено: 17:05 15.12.2022)
Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Трое депутатов парламента Грузии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдул Исмаилов объявили голодовку в поддержку осужденного экс-президента Михаила Саакашвили.
Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Рассмотрение ходатайства об отмене или отсрочке наказания откладывалось в суде уже дважды. С 12 мая экс-президент находится в клинике "Вивамеди".
"Сегодня я и мои друзья, несмотря на разнообразие мнений во фракции, приняли решение объявить голодовку до тех пор, пока Михаил Саакашвили не будет перевезен в ту страну, где будет обеспечено его здоровье", - сказал Киркитадзе.
Он выразил уверенность в том, что к этой форме протеста прибегнут и другие - как в парламенте, так и за его пределами.
В среду, после того как Специальная пенитенциарная служба отказала Саакашвили в дистанционном подключении к судебному заседанию, на котором должен был рассматриваться вопрос об отмене или отсрочке наказания, экс-президент объявил голодовку - третью по счету после заключения под стражу 1 октября 2021 года.
Спустя несколько часов Саакашвили отменил голодовку, заявив, что прислушался к европарламентариям. По его словам, депутаты Европарламента призвали прекратить голодовку, чтобы не давать повода для разговоров о том, что он занимается членовредительством.
О том, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения, ранее заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи.
Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры Саакашвили из палаты. На кадрах видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.