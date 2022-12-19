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Глава Минэкономики: в Грузии ожидается двузначный экономический рост
Глава Минэкономики: в Грузии ожидается двузначный экономический рост
Ожидания должны быть достаточно позитивными и в следующем году, принимая во внимание текущие экономические тенденции, заявил министр 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T18:46+0400
2022-12-19T18:46+0400
2022-12-19T18:46+0400
грузия
новости
экономика
леван давиташвили
национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Двузначный рост ВВП является важным для правительства Грузии, чтобы реализовать запланированные важные проекты, в том числе выполнить государственный бюджет, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в октябре 2022 года составил 8,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Средний показатель реального роста за десять месяцев с начала года составляет 10%. По информации министра, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" пересмотрела и уточнила данные роста ВВП за третий квартал. "В третьем квартале рост экономики оказался 0,1 процентного пункта выше по сравнению с предварительными данными, которые были представлены общественности. Так что, текущий рост в 2022 году в конечном итоге будет выражен двузначным показателем – рост ВВП в 2022 году составляет 10%", - сказал министр. Давиташвили отметил, что имеющиеся на сегодняшний лень данные дают основания полагать, что страна завершит текущий год, как и прошедший, с двузначным экономическим ростом. Уточнен показатель экономического роста в Грузии за третий квартал >>"Наши ожидания должны быть достаточно позитивными и в следующем году, принимая во внимание текущие экономические тенденции", - заявил Давиташвили. Давиташвили назвал рост товарооборота, и в частности экспорта, важным фактором, влияющим на рост экономики Грузии. По данным "Сакстата", внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2022 года вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17 миллиардов долларов. Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму более 5 миллиардов долларов – почти на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Глава Минэкономики: в Грузии ожидается двузначный экономический рост
Ожидания должны быть достаточно позитивными и в следующем году, принимая во внимание текущие экономические тенденции, заявил министр
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Двузначный рост ВВП является важным для правительства Грузии, чтобы реализовать запланированные важные проекты, в том числе выполнить государственный бюджет, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.
Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в октябре 2022 года составил 8,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Средний показатель реального роста за десять месяцев с начала года составляет 10%.
"Для нас, вы знаете, как важно реализовать все важные проекты, которые запланированы, выполнить бюджет и обязательства, которые государство взяло на себя перед населением, гражданами, поэтому мы уделяем особое внимание экономическому росту", - сказал Давиташвили.
По информации министра, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" пересмотрела и уточнила данные роста ВВП за третий квартал.
"В третьем квартале рост экономики оказался 0,1 процентного пункта выше по сравнению с предварительными данными, которые были представлены общественности. Так что, текущий рост в 2022 году в конечном итоге будет выражен двузначным показателем – рост ВВП в 2022 году составляет 10%", - сказал министр.
Давиташвили отметил, что имеющиеся на сегодняшний лень данные дают основания полагать, что страна завершит текущий год, как и прошедший, с двузначным экономическим ростом.
"Наши ожидания должны быть достаточно позитивными и в следующем году, принимая во внимание текущие экономические тенденции", - заявил Давиташвили.
Давиташвили назвал рост товарооборота, и в частности экспорта, важным фактором, влияющим на рост экономики Грузии.
"Наш товарооборот сегодня рекордный. Вырос как экспорт, так и импорт, и на сегодня превысил 17 миллиардов долларов. Особо следует отметить рост экспорта, который играет важную роль в экономическом росте. Экспорт из Грузии вырос примерно на 301 миллион долларов в ноябре", - сказал министр.
По данным "Сакстата", внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2022 года вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17 миллиардов долларов. Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму более 5 миллиардов долларов – почти на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.