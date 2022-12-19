Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20221219/gruziya-nachala-poisk-predstavitelya-dlya-detskogo-evrovideniya---2023-273208497.html
Грузия начала поиск представителя для "Детского Евровидения - 2023"
Грузия начала поиск представителя для "Детского Евровидения - 2023"
Страна в предвкушении: кто представит Грузию на "Детском Евровидении - 2023"? 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T19:09+0400
2022-12-19T19:09+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
грузия
новости
шоу
грузинский шоу-бизнес
шоу-бизнес
детское евровидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262051617_0:212:2048:1365_1920x0_80_0_0_2a2971527e818985de92dd8873644bd3.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Грузинский вокальный телепроект "Ранина", победитель которого представит страну на "Детском Евровидении – 2023", объявил о наборе участников шестого сезона.По условиям конкурса, участник должен быть от 8 до 13 лет. Заявки можно отправлять до 5 января. "Заполни аппликацию, жди нашего звонка, приходи на кастинг и стань частью "Ранина", - говорят организаторы. В этом году Грузию на "Детском Евровидении – 2022" в Армении представляла 11-летняя Мариам Бигвава с песней I Believe, заняв третье место. Победителем Евровидения стала Франция. Напомним, уже пятый год подряд для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" грузинского представителя отбирают через вокальный проект Первого канала Общественного вещателя Грузии "Ранина". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
https://sputnik-georgia.ru/20221211/gruziya-voshla-v-troyku-luchshikh-na-detskom-evrovidenii-2022-272940580.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262051617_284:277:1720:1354_1920x0_80_0_0_0ef4b86b3de4d29a127caf787039cc58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, шоу, грузинский шоу-бизнес, шоу-бизнес, детское евровидение
грузия, новости, шоу, грузинский шоу-бизнес, шоу-бизнес, детское евровидение

Грузия начала поиск представителя для "Детского Евровидения - 2023"

19:09 19.12.2022
© Facebook / Ranina - 1 TVПобедитель вокального конкурса "Ранина" стал 10-летний Николоз Каджая
Победитель вокального конкурса Ранина стал 10-летний Николоз Каджая - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2022
© Facebook / Ranina - 1 TV
Подписаться на
НовостиTelegram
Страна в предвкушении: кто представит Грузию на "Детском Евровидении - 2023"?
ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Грузинский вокальный телепроект "Ранина", победитель которого представит страну на "Детском Евровидении – 2023", объявил о наборе участников шестого сезона.
По условиям конкурса, участник должен быть от 8 до 13 лет. Заявки можно отправлять до 5 января. "Заполни аппликацию, жди нашего звонка, приходи на кастинг и стань частью "Ранина", - говорят организаторы.
Представительница Грузии Мариам Бигвава выступит на 20-м международном песенном конкурсе Детское Евровидение - 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2022
Грузия вошла в тройку лучших на "Детском Евровидении-2022"
11 декабря, 21:43
В этом году Грузию на "Детском Евровидении – 2022" в Армении представляла 11-летняя Мариам Бигвава с песней I Believe, заняв третье место. Победителем Евровидения стала Франция.
Напомним, уже пятый год подряд для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" грузинского представителя отбирают через вокальный проект Первого канала Общественного вещателя Грузии "Ранина".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0