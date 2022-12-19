https://sputnik-georgia.ru/20221219/gruziya-nachala-poisk-predstavitelya-dlya-detskogo-evrovideniya---2023-273208497.html

Грузия начала поиск представителя для "Детского Евровидения - 2023"

Грузия начала поиск представителя для "Детского Евровидения - 2023"

Страна в предвкушении: кто представит Грузию на "Детском Евровидении - 2023"? 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T19:09+0400

2022-12-19T19:09+0400

2022-12-19T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Грузинский вокальный телепроект "Ранина", победитель которого представит страну на "Детском Евровидении – 2023", объявил о наборе участников шестого сезона.По условиям конкурса, участник должен быть от 8 до 13 лет. Заявки можно отправлять до 5 января. "Заполни аппликацию, жди нашего звонка, приходи на кастинг и стань частью "Ранина", - говорят организаторы. В этом году Грузию на "Детском Евровидении – 2022" в Армении представляла 11-летняя Мариам Бигвава с песней I Believe, заняв третье место. Победителем Евровидения стала Франция. Напомним, уже пятый год подряд для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" грузинского представителя отбирают через вокальный проект Первого канала Общественного вещателя Грузии "Ранина". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20221211/gruziya-voshla-v-troyku-luchshikh-na-detskom-evrovidenii-2022-272940580.html

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грузия, новости, шоу, грузинский шоу-бизнес, шоу-бизнес, детское евровидение