https://sputnik-georgia.ru/20221219/papa-rimskiy-frantsisk-prizval-razreshit-konflikt-na-yuzhnom-kavkaze--273188249.html

Папа Римский Франциск призвал разрешить конфликт на Южном Кавказе

Папа Римский Франциск призвал разрешить конфликт на Южном Кавказе

Понтифик попросил все вовлеченные стороны принять усилия для нахождения мирных решений на благо людей 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T11:42+0400

2022-12-19T11:42+0400

2022-12-19T11:52+0400

новости

в мире

папа римский франциск

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/02/263330937_149:488:2923:2048_1920x0_80_0_0_7439dc63f6ca6068087615ae49f27a9a.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Папа Римский Франциск призвал к разрешению конфликтной ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом.Понтифик сделал заявление после традиционной воскресной проповеди, с которой он обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане, передает РИА Новости.Он попросил все вовлеченные стороны принять усилия для нахождения мирных решений на благо людей. "И помолимся за мир, чтобы в стране насилие прекратилось, чтобы был предпринят путь мира для преодоления социального и политического кризиса, который угнетает население", - отметил понтифик.Ситуация вокруг Лачинского коридораРанее Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в ЕСПЧ с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать коридор. Как сообщили в аппарате армянского представителя по международным правовым вопросам, Европейский суд по правам человека дал Азербайджану время до 19 декабря включительно для ответа на обращение Армении по поводу блокирования дороги.Минобороны России ранее заявило, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт-Горис, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".Названы сроки проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении>>В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнет консультации с международными партнерами по ситуации с Лачинским коридором.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, папа римский франциск, армения