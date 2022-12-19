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Папа Римский Франциск призвал разрешить конфликт на Южном Кавказе
Папа Римский Франциск призвал разрешить конфликт на Южном Кавказе
Понтифик попросил все вовлеченные стороны принять усилия для нахождения мирных решений на благо людей 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T11:42+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Папа Римский Франциск призвал к разрешению конфликтной ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом.Понтифик сделал заявление после традиционной воскресной проповеди, с которой он обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане, передает РИА Новости.Он попросил все вовлеченные стороны принять усилия для нахождения мирных решений на благо людей. "И помолимся за мир, чтобы в стране насилие прекратилось, чтобы был предпринят путь мира для преодоления социального и политического кризиса, который угнетает население", - отметил понтифик.Ситуация вокруг Лачинского коридораРанее Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в ЕСПЧ с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать коридор. Как сообщили в аппарате армянского представителя по международным правовым вопросам, Европейский суд по правам человека дал Азербайджану время до 19 декабря включительно для ответа на обращение Армении по поводу блокирования дороги.Минобороны России ранее заявило, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт-Горис, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".Названы сроки проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении>>В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнет консультации с международными партнерами по ситуации с Лачинским коридором.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, в мире, папа римский франциск, армения
новости, в мире, папа римский франциск, армения
Папа Римский Франциск призвал разрешить конфликт на Южном Кавказе
11:42 19.12.2022 (обновлено: 11:52 19.12.2022)
Понтифик попросил все вовлеченные стороны принять усилия для нахождения мирных решений на благо людей
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Папа Римский Франциск призвал к разрешению конфликтной ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом.
Понтифик сделал заявление после традиционной воскресной проповеди, с которой он обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане, передает РИА Новости
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"Я беспокоен ситуацией, создавшейся в Лачинском коридоре на Южном Кавказе, особенно меня беспокоят тяжелые гуманитарные условия населения, которые рискуют ухудшиться в ходе зимнего сезона", - сказал папа Римский.
Он попросил все вовлеченные стороны принять усилия для нахождения мирных решений на благо людей.
"И помолимся за мир, чтобы в стране насилие прекратилось, чтобы был предпринят путь мира для преодоления социального и политического кризиса, который угнетает население", - отметил понтифик.
Ситуация вокруг Лачинского коридора
Ранее Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в ЕСПЧ с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать коридор. Как сообщили в аппарате армянского представителя по международным правовым вопросам, Европейский суд по правам человека дал Азербайджану время до 19 декабря включительно для ответа на обращение Армении по поводу блокирования дороги.
Минобороны России ранее заявило, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт-Горис, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнет консультации с международными партнерами по ситуации с Лачинским коридором.