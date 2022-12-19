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Страны Евросоюза согласовали лимит цен на газ
Страны Евросоюза согласовали лимит цен на газ
Среди опасений, которые вызывал механизм у стран союза, было обеспечение поставок топлива в регион при ограничении его стоимости 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T19:41+0400
2022-12-19T19:41+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Страны ЕС согласовали лимит цен на газ. Об этом сообщил в понедельник журналистам источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе. Стоимость газа будет ограничена в размере 180 евро за мегаватт-час. Договоренность об ограничении цен на газ была, согласно информации представителя Чехии, достигнута почти единогласно. Было, в частности, получено согласие Германии, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения.Российский МИД предупредил о последствиях ценового потолка на газ >>При этом отмечается, что действие потолка цен на газ может быть приостановлено в случае дефицита на рынке.По задумке ЕК, механизм будет запускаться автоматически при соблюдении двух условий. Первое – расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 180 евро за МВт·ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), второе – спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин ранее заявил, что позиция Евросоюза по ценовому потолку на газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, чехия, германия, мид россии, евросоюз, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, политика, чехия, германия, мид россии, евросоюз, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022
Страны Евросоюза согласовали лимит цен на газ
19:41 19.12.2022 (обновлено: 21:05 19.12.2022)
Среди опасений, которые вызывал механизм у стран союза, было обеспечение поставок топлива в регион при ограничении его стоимости
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Страны ЕС согласовали лимит цен на газ. Об этом сообщил в понедельник журналистам источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе.
Стоимость газа будет ограничена в размере 180 евро за мегаватт-час.
Договоренность об ограничении цен на газ была, согласно информации представителя Чехии, достигнута почти единогласно. Было, в частности, получено согласие Германии, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения.
При этом отмечается, что действие потолка цен на газ может быть приостановлено в случае дефицита на рынке.
По задумке ЕК, механизм будет запускаться автоматически при соблюдении двух условий. Первое – расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 180 евро за МВт·ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), второе – спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.
Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин ранее заявил, что позиция Евросоюза по ценовому потолку на газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации.