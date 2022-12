https://sputnik-georgia.ru/20221220/gruzinskoe-selo-pobedilo-v-proekte-vsemirnoy-turistskoy-organizatsii-273243015.html

Грузинское село победило в проекте Всемирной туристской организации

Грузинское село победило в проекте Всемирной туристской организации

У победителя есть возможность стать частью глобальной сети ведущих мест назначения в направлении развития сельского туризма 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T16:05+0400

2022-12-20T16:05+0400

2022-12-20T16:21+0400

грузия

новости

туризм

всемирная туристская организация

сванети

местиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/25/239222558_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_089ff9397df2b00787a4a0ea4c0ecafd.jpg

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Высокогорное село Грузии Местия (регион Сванети) стало одним из победителей проекта Всемирной туристской организации ООН - "Best Tourism Villages by UNWTO", сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии. Местия была выбрана среди более 130 направлений 57 стран мира, что является большим достижением, отмечают в администрации туризма. "Best Tourism Villages by UNWTO" является одной из важнейших инициатив Всемирной туристской организации, согласно которой статус победителя присваивают особенным местам, где активно развивается сельский туризм, а также направления, которые имеют культурные и естественные ресурсы. Bloomberg советует любителям адреналина посетить Грузию >>Села, победившие в номинации "Best Tourism Villages by UNWTO", имеют ясное видение устойчивого развития туризма, которое направлено на улучшение экономического и социального положение местных жителей. В рамках проекта местам, победившим в "Best Tourism Villages by UNWTO", есть возможность стать частью глобальной сети ведущих мест назначения в направлении развития сельского туризма. Это дает возможность членам глобальной сети делиться лучшим опытом друг с другом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сванети

местиа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, туризм, всемирная туристская организация, сванети, местиа