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Не прошла контроль: Грузия вернула в Россию 20 тысяч килограммов картофеля
Не прошла контроль: Грузия вернула в Россию 20 тысяч килограммов картофеля
Картофель не соответствовал требованиям о здоровье растений и безопасности продовольствия 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T21:40+0400
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новости
грузия
общество
картофель
служба доходов министерства финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Служба доходов Грузия вернула в Российскую Федерацию 20 тысяч килограммов картофеля из-за несоответствия продукта нормам безопасности, сообщается на странице ведомства. По данным ведомства, картофель, завезенный из России через пропускной пункт "Казбеги", не соответствовал требованиям о здоровье растений и безопасности продовольствия. Партию картофеля из Грузии не пустили в Азербайджан &gt;&gt;Всю продукцию, в соответствии с законодательством, вернули обратно в РФ. Все ввозимое в Грузию продовольствие проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, общество, картофель, служба доходов министерства финансов грузии
новости, грузия, общество, картофель, служба доходов министерства финансов грузии

Не прошла контроль: Грузия вернула в Россию 20 тысяч килограммов картофеля

21:40 20.12.2022 (обновлено: 21:47 20.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerКартофель грузинского производства, подготовленный к продаже
Картофель грузинского производства, подготовленный к продаже - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Картофель не соответствовал требованиям о здоровье растений и безопасности продовольствия
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Служба доходов Грузия вернула в Российскую Федерацию 20 тысяч килограммов картофеля из-за несоответствия продукта нормам безопасности, сообщается на странице ведомства.
По данным ведомства, картофель, завезенный из России через пропускной пункт "Казбеги", не соответствовал требованиям о здоровье растений и безопасности продовольствия.
Партию картофеля из Грузии не пустили в Азербайджан >>
Всю продукцию, в соответствии с законодательством, вернули обратно в РФ.
Все ввозимое в Грузию продовольствие проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.
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