https://sputnik-georgia.ru/20221220/ne-proshla-kontrol-gruziya-vernula-v-rossiyu-20-tysyach-kilogramm-kartofelya-273253140.html
Не прошла контроль: Грузия вернула в Россию 20 тысяч килограммов картофеля
Не прошла контроль: Грузия вернула в Россию 20 тысяч килограммов картофеля
Картофель не соответствовал требованиям о здоровье растений и безопасности продовольствия 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T21:40+0400
2022-12-20T21:40+0400
2022-12-20T21:47+0400
новости
грузия
общество
картофель
служба доходов министерства финансов грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23405/30/234053004_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_6204f40e54aeae07077898b85fa0b181.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Служба доходов Грузия вернула в Российскую Федерацию 20 тысяч килограммов картофеля из-за несоответствия продукта нормам безопасности, сообщается на странице ведомства. По данным ведомства, картофель, завезенный из России через пропускной пункт "Казбеги", не соответствовал требованиям о здоровье растений и безопасности продовольствия. Партию картофеля из Грузии не пустили в Азербайджан >>Всю продукцию, в соответствии с законодательством, вернули обратно в РФ. Все ввозимое в Грузию продовольствие проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23405/30/234053004_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_4887ee7830355678c2ab14d914c40a42.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, картофель, служба доходов министерства финансов грузии
новости, грузия, общество, картофель, служба доходов министерства финансов грузии
Не прошла контроль: Грузия вернула в Россию 20 тысяч килограммов картофеля
21:40 20.12.2022 (обновлено: 21:47 20.12.2022)
Картофель не соответствовал требованиям о здоровье растений и безопасности продовольствия
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Служба доходов Грузия вернула в Российскую Федерацию 20 тысяч килограммов картофеля из-за несоответствия продукта нормам безопасности, сообщается на странице ведомства.
По данным ведомства, картофель, завезенный из России через пропускной пункт "Казбеги", не соответствовал требованиям о здоровье растений и безопасности продовольствия.
Всю продукцию, в соответствии с законодательством, вернули обратно в РФ.
Все ввозимое в Грузию продовольствие проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.