https://sputnik-georgia.ru/20221220/ne-proshla-kontrol-gruziya-vernula-v-rossiyu-20-tysyach-kilogramm-kartofelya-273253140.html

Не прошла контроль: Грузия вернула в Россию 20 тысяч килограммов картофеля

Не прошла контроль: Грузия вернула в Россию 20 тысяч килограммов картофеля

Картофель не соответствовал требованиям о здоровье растений и безопасности продовольствия 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T21:40+0400

2022-12-20T21:40+0400

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новости

грузия

общество

картофель

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Служба доходов Грузия вернула в Российскую Федерацию 20 тысяч килограммов картофеля из-за несоответствия продукта нормам безопасности, сообщается на странице ведомства. По данным ведомства, картофель, завезенный из России через пропускной пункт "Казбеги", не соответствовал требованиям о здоровье растений и безопасности продовольствия. Партию картофеля из Грузии не пустили в Азербайджан >>Всю продукцию, в соответствии с законодательством, вернули обратно в РФ. Все ввозимое в Грузию продовольствие проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, картофель, служба доходов министерства финансов грузии