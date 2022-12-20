https://sputnik-georgia.ru/20221220/realnost-ili-mif---politiki-otsenili-ocherednoe-issledovanie-ikh-reytingov-273253992.html

Реальность или миф - политики оценили очередное исследование их рейтингов

Реальность или миф - политики оценили очередное исследование их рейтингов

Согласно исследованию, проведенному во второй половине ноября, за "Грузинскую мечту" готовы проголосовать 52% опрошенных, за "Единое национальное движение" ... 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T22:43+0400

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2022-12-20T23:09+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Каждый второй в Грузии поддерживает правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а почти каждый четвертый их главного конкурента – "Единое национальное движение", показало исследование компании GORBI, проведенное по заказу лояльной к властям телекомпании "Имеди". Согласно исследованию, проведенному во второй половине ноября, за "Грузинскую мечту" готовы проголосовать 52% опрошенных, за "Единое национальное движение" - 23%. За партии "Лело", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов", "Европейская Грузия" и "Гирчи больше свободы" готовы голосовать по 3% опрошенных, за парти "Гирчи", "Граждане" - по 2%, а за "Лейбористскую партию" и партию "За Грузию" - 1%. Сигнал для политиков или фальсификация? В Грузии оценили новый опрос >>Проходной барьер для партий на будущих парламентских выборах осенью 2024 года составляет 5%. Результатами опроса довольны в "Грузинской мечте", которая не раз критиковала другие компании по исследованию общественного мнения, чьи результаты показывали более скромные результаты. "Каждый второй житель Грузии и так поддерживает "Грузинскую мечту". На предыдущих на парламентских выборах мы набрали 48%, на выборах в органы самоуправления - 47%, а сейчас видим определенное улучшение, которое является результатом конкретных факторов. Во-первых, это мир, люди ценят тот мир, который в нашей стране на фоне тяжелой ситуации в регионе, а во-вторых, двузначный экономический рост", - сказал председатель партии Ираклий Кобахидзе. Относительно доволен результатом своей партии и лидер партии "Граждане". Осторожно относится к исследованию и депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия, который прямо заявил, что исследование сделано по политическому заказу. "Я хотел бы доверять некоторым исследованиям и точно знать, что сейчас у меня, скажем, 3%. Тогда я был бы намного спокойнее и знал бы, что делать. Поскольку это не наше исследование и проводится конкурентом, имеющим политическую цель, очень сложно сказать, процент реален или нравится он или нет", — сказал Хвичия. Представители большинства других партий так и не отреагировали на исследование. Опрос компания GORBI проводила с 17 по 30 ноября прямого интервьюирования. Всего было опрошено 2 024 человека. Погрешность опроса составляет +/- 2.5.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, яго хвичия, ираклий кобахидзе