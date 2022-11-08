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https://sputnik-georgia.ru/20221108/signal-dlya-politikov-ili-falsifikatsiya-v-gruzii-otsenili-novyy-opros-272025161.html
Сигнал для политиков или фальсификация? В Грузии оценили новый опрос
Сигнал для политиков или фальсификация? В Грузии оценили новый опрос
Первые места в рейтинге традиционно занимают правящая "Грузинская мечта" и оппозиционное "Единое национальное движение" 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T16:15+0400
2022-11-08T16:15+0400
грузия
шалва папуашвили
грузинская мечта
единое нацдвижение
партия "для грузии"
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Власти Грузии усомнились в объективности нового исследования общественного мнения в стране, а оппозиция увидела в нем вызов и сигнал к действию.Согласно исследованию одной из авторитетных зарубежных организаций, 25% опрошенных в Грузии готовы проголосовать за правящую партию "Грузинская мечта" в случае проведения парламентских выборов на этой неделе. Крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" поддержали 12% респондентов.По его словам, авторы исследования должны понять, что у них не получается проводить подобные исследования и им следует отказаться от них."В целом, я не придаю никакой нагрузки обнародованным цифрам", - отметил Папуашвили.Несмотря на предвзятость организации, рейтинг правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" настолько высокий по сравнению с оппозиционными партиями, что скрыть этого не удалось, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе."Грубо сфальсифицирован рейтинг Патриархии, персональные рейтинги. Это индикатор того, насколько достоверным и реальным является все это. Несмотря на это, рейтинг "Грузинской мечты", лидеров партии и ее бывшего руководства настолько высокий, что скрыть все это не удается", - заявил Мдинарадзе.Депутат парламента Грузии обвинил оппозицию в антигосударственных действиях&gt;&gt;Член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили в результатах исследования увидел новый вызов для оппозиции. В частности, политик прокомментировал ту часть исследования, согласно которой 72% опрошенных хотят видеть новые партии на парламентских выборах.По его словам, создание новых политических полюсов поможет политической борьбе с "Грузинской мечтой". Акцент на сокращении рейтинга крупнейших партий и главных оппонентов - "Грузинской мечты" и оппозиционного "Единого национального движения", сделал депутат от оппозиционной партии "Для Грузии" Бека Лилуашвили. По его словам, эти партии постоянно помогают и подпитывают друг друга. Что касается самой партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария, то, согласно результатам опроса, ее готовы поддержать 3% опрошенных."Сила народа": радикализм в Грузии подпитывается посольством США&gt;&gt;"Факт, что несмотря на ресурсы, ни одна, ни другая партия не могут создавать только собственную повестку. С каждым днем становится очевидным, в том числе согласно результатам этого исследования, что они теряют способность навязывать свои легенды и их поддержка в обществе уменьшается", - отметил Лилуашвили.Результаты исследования указывают на то, что в стране очень депрессивные настроения и, к сожалению, грузинский оппозиционный спектр пока не отражает существующие в обществе настроения, отметил в свою очередь лидер оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.Рейтинги показывают тенденции и оснований для самодовольства нет, заявил в свою очередь депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе."Правильно, что 70% населения негативно оценивает курс правительства. Сокращен рейтинг "Грузинской мечты", и хорошо, что в итоге оппозиция опережает "Грузинскую мечту" и ее сателлитов. Выход в создании национального и европейского фронта, который потребует ответа от "Грузинской мечты" за преступления, которые они ежедневно совершают", - заявил Манджагаладзе.Вице-спикер парламента Грузии: политический корабль "Нацдвижения" тонет&gt;&gt;Партия "Стратегия Агмашенебели", вместе с партией Елене Хоштария "Дроа", согласно результатам опроса, набрали по 2%. Ранее эти две партии вместе со "Стратегией Агмашенебели" договорились о тесном сотрудничестве и выступили с инициативой создания оппозиционного единства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, шалва папуашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, партия "для грузии"
грузия, шалва папуашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, партия "для грузии"

Сигнал для политиков или фальсификация? В Грузии оценили новый опрос

16:15 08.11.2022
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках у торгового центра
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках у торгового центра - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Первые места в рейтинге традиционно занимают правящая "Грузинская мечта" и оппозиционное "Единое национальное движение"
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Власти Грузии усомнились в объективности нового исследования общественного мнения в стране, а оппозиция увидела в нем вызов и сигнал к действию.
Согласно исследованию одной из авторитетных зарубежных организаций, 25% опрошенных в Грузии готовы проголосовать за правящую партию "Грузинская мечта" в случае проведения парламентских выборов на этой неделе. Крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" поддержали 12% респондентов.

"Оппозиция, большинство, грузинское общество - все выражают недоверие этому исследованию, а они упорно публикуют эти цифры, результатом которых в конечном счете является поощрение беспорядков и деструкции", - заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, авторы исследования должны понять, что у них не получается проводить подобные исследования и им следует отказаться от них.
"В целом, я не придаю никакой нагрузки обнародованным цифрам", - отметил Папуашвили.
Несмотря на предвзятость организации, рейтинг правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" настолько высокий по сравнению с оппозиционными партиями, что скрыть этого не удалось, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.
"Грубо сфальсифицирован рейтинг Патриархии, персональные рейтинги. Это индикатор того, насколько достоверным и реальным является все это. Несмотря на это, рейтинг "Грузинской мечты", лидеров партии и ее бывшего руководства настолько высокий, что скрыть все это не удается", - заявил Мдинарадзе.
Депутат парламента Грузии обвинил оппозицию в антигосударственных действиях>>
Член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили в результатах исследования увидел новый вызов для оппозиции. В частности, политик прокомментировал ту часть исследования, согласно которой 72% опрошенных хотят видеть новые партии на парламентских выборах.

"У населения есть главное требование - изменить политическую ситуацию. 72% негативно оценивают нынешнее состояние развития страны. Соответственно, это новый вызов для оппозиционных партий для того, чтобы были созданы новые партии, новые политические полюса", - заявил Бежашвили.

По его словам, создание новых политических полюсов поможет политической борьбе с "Грузинской мечтой".
Акцент на сокращении рейтинга крупнейших партий и главных оппонентов - "Грузинской мечты" и оппозиционного "Единого национального движения", сделал депутат от оппозиционной партии "Для Грузии" Бека Лилуашвили. По его словам, эти партии постоянно помогают и подпитывают друг друга.
Что касается самой партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария, то, согласно результатам опроса, ее готовы поддержать 3% опрошенных.
"Сила народа": радикализм в Грузии подпитывается посольством США>>
"Факт, что несмотря на ресурсы, ни одна, ни другая партия не могут создавать только собственную повестку. С каждым днем становится очевидным, в том числе согласно результатам этого исследования, что они теряют способность навязывать свои легенды и их поддержка в обществе уменьшается", - отметил Лилуашвили.
Результаты исследования указывают на то, что в стране очень депрессивные настроения и, к сожалению, грузинский оппозиционный спектр пока не отражает существующие в обществе настроения, отметил в свою очередь лидер оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.

"Должна произойти консолидация оппозиционного спектра, чтобы трещина и желание перемен, которое есть в населении, были переведены в политические действия. Это достижимо, и мы пытаемся это сделать", - заявил Джапаридзе.

Рейтинги показывают тенденции и оснований для самодовольства нет, заявил в свою очередь депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.
"Правильно, что 70% населения негативно оценивает курс правительства. Сокращен рейтинг "Грузинской мечты", и хорошо, что в итоге оппозиция опережает "Грузинскую мечту" и ее сателлитов. Выход в создании национального и европейского фронта, который потребует ответа от "Грузинской мечты" за преступления, которые они ежедневно совершают", - заявил Манджагаладзе.
Вице-спикер парламента Грузии: политический корабль "Нацдвижения" тонет>>
Партия "Стратегия Агмашенебели", вместе с партией Елене Хоштария "Дроа", согласно результатам опроса, набрали по 2%. Ранее эти две партии вместе со "Стратегией Агмашенебели" договорились о тесном сотрудничестве и выступили с инициативой создания оппозиционного единства.
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