https://sputnik-georgia.ru/20221220/sp-uluchshen-reditnyy-reyting-gruzinskoy-zheleznoy-dorogi-273216158.html

S&P: улучшен редитный рейтинг "Грузинской железной дороги"

S&P: улучшен редитный рейтинг "Грузинской железной дороги"

Рейтинг ГЖД лишь на один пункт отстает от рейтинга Грузии – ВВ "стабильный" 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило рейтинг "Грузинской железной дороги" (ГЖД) с "В+" до "BB-", прогноз "стабильный", говорится в сообщении компании. По информации ГЖД, улучшение рейтинга во многом было обусловлено увеличением грузооборота железных дорог и, соответственно, резким улучшением операционных показателей. ГЖД сохраняет рекордные показатели за три квартала 2022 года. В январе-сентябре доход компании составил 507,1 миллиона лари, а чистая прибыль – 278,4 миллиона лари. Грузинская железная дорога завершила первое полугодие с рекордной прибылью >>Отмечается, что этим позитивным изменением в рейтинге ГЖД лишь на один пункт отстает от рейтинга Грузии – ВВ "стабильный", что еще раз свидетельствует об успешной работе и стабильности компании в последнее время. Что касается рейтинговой компании Fitch, то она уже два года поддерживает рейтинг ГЖД на уровне "BB-" "стабильный". Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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