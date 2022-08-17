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Грузинская железная дорога завершило первое полугодие с рекордной прибылью

Грузинская железная дорога завершило первое полугодие с рекордной прибылью

Общая сумма зарплаты сотрудников и других расходов ГЖД составляет 97 миллионов лари 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T07:01+0400

2022-08-17T07:01+0400

2022-08-17T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Доходы Грузинской железной дороги (ГЖД) сохраняют тенденцию роста – первое полугодие 2022 года компания завершила с рекордной прибылью в размере 161 миллион лари, сообщает пресс-служба ГЖД.Из-за обесценивания активов и девальвации лари после 2016 года ГЖД понесла убытки. А в 2021 году, несмотря на пандемию и другие вызовы, руководству компании удалось переломить негативную тенденцию и завершить год с прибылью в размере 547 миллионов лари, 52,7 миллиона лари из которых – чистая прибыль.Кроме того, по информации ГЖД, общая сумма зарплаты сотрудников и других расходов составляет 97 миллионов лари.Компания напомнила, что в третьем квартале прошлого года повысила заработную плату более чем 12 тысячам сотрудников, что и отразилось на расходах на оплату труда. Средняя заработная плата в ГЖД составляет 1,3 тысячи лари.С января по июнь чистый финансовый доход составил 59 миллионов лари, что в основном связано со снижением процентных расходов в результате рефинансирования 2021 года и укреплением лари по отношению к доллару.Грузинская железная дорога установила рекорд по грузовым перевозкам >>Также увеличился и коэффициент ликвидности. Денежные средства на балансе компании по состоянию на 30 июня составляли 252 миллиона лари, что на 68 миллионов лари больше, чем в 2021 году за отчетный период, и на 40 миллионов лари больше средств, на счету ГЖД к концу 2021 года.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.Новые дороги и глубоководный порт: перспективы Грузии как транзитного хаба >>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.

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