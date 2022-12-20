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В Грузии на один день отменят поезда, следующие в западную часть страны
В Грузии на один день отменят поезда, следующие в западную часть страны
Рейсы прекращаются из Тбилиси в Батуми и Озургети в обоих направлениях 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T15:43+0400
2022-12-20T15:43+0400
2022-12-20T15:43+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Пассажирские поезда, выполняющие рейсы по шести разным направлениям, будут остановлены 21 декабря, говорится в сообщении Грузинской железной дороги (ГЖД). По информации ГЖД, в этот день на железнодорожном перегоне Самтредиа-Саджавахо будут проведены технические работы. Рейсы прекращаются из Тбилиси в Батуми и Озургети в обоих направлениях, а также из Кутаиси в Батуми и в обратном направлении. S&P: улучшен кредитный рейтинг "Грузинской железной дороги" >>С 22 декабря движение поездов будет восстановлено в привычном режиме. Компания приносит извинения за создавшиеся неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, гжд, тбилиси, батуми, озургети
грузия, новости, общество, гжд, тбилиси, батуми, озургети
В Грузии на один день отменят поезда, следующие в западную часть страны
Рейсы прекращаются из Тбилиси в Батуми и Озургети в обоих направлениях
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Пассажирские поезда, выполняющие рейсы по шести разным направлениям, будут остановлены 21 декабря, говорится в сообщении Грузинской железной дороги (ГЖД).
По информации ГЖД, в этот день на железнодорожном перегоне Самтредиа-Саджавахо будут проведены технические работы.
Рейсы прекращаются из Тбилиси в Батуми и Озургети в обоих направлениях, а также из Кутаиси в Батуми и в обратном направлении.
С 22 декабря движение поездов будет восстановлено в привычном режиме.
Компания приносит извинения за создавшиеся неудобства.