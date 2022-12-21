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Депутат от "Грузинской мечты" резко ответил на заявление МИД Украины
Депутат от "Грузинской мечты" резко ответил на заявление МИД Украины
В Киеве должны обратить внимание на заявления своих высокороставленных чиновников, отметил Сарджвеладзе 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T20:32+0400
2022-12-21T20:32+0400
2022-12-21T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Украины должно отвечать не лидерам правящей партии Грузии, а своим чиновникам, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Ранее официальный представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии. При этом он добавил, что украинская сторона глубоко разочарована, что "грузинские власти спекулируют на теме войны, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей". К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции России. Вольский: лучше бы МИД Украины поговорил с теми, кто призывал Грузию к войне>>Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране, а также о недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы ни пытался втянуть стану в войну. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Депутат от "Грузинской мечты" резко ответил на заявление МИД Украины
20:32 21.12.2022 (обновлено: 20:58 21.12.2022)
В Киеве должны обратить внимание на заявления своих высокороставленных чиновников, отметил Сарджвеладзе
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Украины должно отвечать не лидерам правящей партии Грузии, а своим чиновникам, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Ранее официальный представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии. При этом он добавил, что украинская сторона глубоко разочарована, что "грузинские власти спекулируют на теме войны, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей".
"Украинская сторона не хочет вовлечения Грузии (в войну - ред.) - это хорошее и правильное заявление. Но если это так, то ведомство должно отвечать не Кобахидзе и Мдинарадзе, а Данилову и Арестовичу (высокопоставленные чиновники Украины - ред.), которые высказали свои пожелания и требования, а также выдвигали претензии, почему в Грузии не начинается война", - сказал Сарджвеладзе журналистам.
К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область.
Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции России.
Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране, а также о недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы ни пытался втянуть стану в войну.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.