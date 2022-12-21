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Депутат от "Грузинской мечты" резко ответил на заявление МИД Украины

Депутат от "Грузинской мечты" резко ответил на заявление МИД Украины

В Киеве должны обратить внимание на заявления своих высокороставленных чиновников, отметил Сарджвеладзе 21.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Украины должно отвечать не лидерам правящей партии Грузии, а своим чиновникам, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Ранее официальный представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии. При этом он добавил, что украинская сторона глубоко разочарована, что "грузинские власти спекулируют на теме войны, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей". К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции России. Вольский: лучше бы МИД Украины поговорил с теми, кто призывал Грузию к войне>>Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране, а также о недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы ни пытался втянуть стану в войну. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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