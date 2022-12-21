https://sputnik-georgia.ru/20221221/volskie-luchshe-by-mid-ukrainy-pogovoril-s-temi-kto-prizyval-gruziyu-k-voyne-273285701.html

Вольский: лучше бы МИД Украины поговорил с теми, кто призывал Грузию к войне

Вольский: лучше бы МИД Украины поговорил с теми, кто призывал Грузию к войне

Представитель украинского МИД заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T20:13+0400

2022-12-21T20:13+0400

2022-12-21T20:21+0400

грузия

политика

новости

михаил саакашвили

владимир зеленский

алексей арестович

украина

вашингтон

мид украины

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24651/16/246511679_0:20:3000:1708_1920x0_80_0_0_a2a4099b604f6f33acad4f4e62f9058a.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. МИД Украины следовало бы поговорить с теми высокопоставленными лицами, которые говорили о желании втянуть Грузию в войну, что неприемлемо в отношениях двух стратегических партнеров, сказал первый вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский журналистам. Ранее официальный представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии. При этом он добавил, что украинская сторона глубоко разочарована, что грузинские власти спекулируют на теме войны, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей.При этом он добавил, что заявления некоторых высокопоставленных лиц Украины о Грузии неприемлемы. "Но прежде чем делать это заявление, лучше было бы поговорить с достаточно высокопоставленными официальными лицами (Украины - ред.), что сделанные ими заявления о желании втянуть Грузию в войну являются ненадлежащими и неподобающими, когда речь идет о таком нужном стратегическом партнерстве, которое существует между странами", - сказал Вольский. Все решает звонок из Вашингтона? Депутат раскритиковал экс-президента Грузии>>К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область.Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции России.Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране, и недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы не пытался втянуть стану в войну.Вмешательство или защита своего гражданина? Накануне грузинские политики сделали заявления о вмешательстве властей Украины во внутренние дела Грузии. Это сказал даже оппозиционный депутат, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.Зеленский в своем ежедневном обращении призвал грузинские власти освободить осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который является украинским подданным, чтобы он смог пройти лечение в одной из клиник Украины, Европы или Америки. По его словам, то, что сейчас происходит с Саакашвили – зло, что не подобает Грузии.Саакашвили не травили, заявили в тюремном ведомстве Грузии>>Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе и Мамука Мдинарадзе в один голос заявили, что слова Зеленского подтвердили то, о чем они уже давно говорят - власти Украины напрямую были "подключены к спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию". Целью спецоперации было вовлечение Грузии в войну. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины в контейнере с молочной продукцией 29 сентября 2021 года. Экс-президент, который к тому времени был заочно осужден по двум уголовным делам, был арестован в Тбилиси 1 октября. Кроме того, против него возбуждено три дела, в том числе о незаконном пересечении границы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

вашингтон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, михаил саакашвили, владимир зеленский, алексей арестович, украина, вашингтон, мид украины, грузинская мечта