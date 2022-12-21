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Действующий чемпион мира выиграл золото для Грузии на Jerusalem Masters 2022
Действующий чемпион мира выиграл золото для Грузии на Jerusalem Masters 2022
Победитель турнира обыграл в финале иранца, выступающего за Азербайджан, Саида Молаи 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T22:41+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Действующий чемпион мира и Европы по дзюдо, грузин Тато Григалашвили (81 кг) завоевал золотую медаль на заключительном в этом году турнире по дзюдо Jerusalem Masters 2022. Всего в турнире принимают участие 376 дзюдоистов из 58 стран, представляющих пять континентов. Соревнования проходят на стадионе Pais Arena Jerusalem, который вмещает 11 тысяч зрителей. Победитель турнира обыграл в финале иранца, выступающего за Азербайджан, Саида Молаи. Тем самым Григалашвили упрочил свое лидерство в мировом рейтинге. Другой лидер грузинской сборной, олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили сегодня огорчил своих болельщитков. В 1/8 финала он проиграл бразильцу Даниэлю Каргнину, пропустив два вазари. Третий грузинский дзюдоист, выступавший во второй соревновательный день, Георгий Терашвили проиграл первый же матч хозяину турнира Идо Левину в дополнительное время. В четвер, в заключительный день турнира, семь грузинских дзюдоистов попытаются завоевать медали на турнире "Мастерс в Иерусалиме". Олимпийский чемпион Лаша Бекаури, выступавший в весовой категории до 90 кг, должен был выступить на "Мастерсе", но из-за высокой температуры остался в Тбилиси и не сможет участвовать в турнире. Сборная Грузии представлена на турнире 14 спортсменами, из которых 12 мужчин и две женщины. Как сообщает федерация дзюдо Грузии, мужчины разыграют медали в двух весовых категориях 60 и 66 кг, а женщины в трех – 48, 52 и 57 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, тато григалашвили, лаша шавдатуашвили, лаша бекаури, азербайджан, тбилиси
Действующий чемпион мира выиграл золото для Грузии на Jerusalem Masters 2022
22:41 21.12.2022 (обновлено: 23:07 21.12.2022)
Победитель турнира обыграл в финале иранца, выступающего за Азербайджан, Саида Молаи
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Действующий чемпион мира и Европы по дзюдо, грузин Тато Григалашвили (81 кг) завоевал золотую медаль на заключительном в этом году турнире по дзюдо Jerusalem Masters 2022.
Всего в турнире принимают участие 376 дзюдоистов из 58 стран, представляющих пять континентов. Соревнования проходят на стадионе Pais Arena Jerusalem, который вмещает 11 тысяч зрителей.
Победитель турнира обыграл в финале иранца, выступающего за Азербайджан, Саида Молаи. Тем самым Григалашвили упрочил свое лидерство в мировом рейтинге.
Другой лидер грузинской сборной, олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили сегодня огорчил своих болельщитков. В 1/8 финала он проиграл бразильцу Даниэлю Каргнину, пропустив два вазари.
Третий грузинский дзюдоист, выступавший во второй соревновательный день, Георгий Терашвили проиграл первый же матч хозяину турнира Идо Левину в дополнительное время.
В четвер, в заключительный день турнира, семь грузинских дзюдоистов попытаются завоевать медали на турнире "Мастерс в Иерусалиме".
Олимпийский чемпион Лаша Бекаури, выступавший в весовой категории до 90 кг, должен был выступить на "Мастерсе", но из-за высокой температуры остался в Тбилиси и не сможет участвовать в турнире.
Сборная Грузии представлена на турнире 14 спортсменами, из которых 12 мужчин и две женщины. Как сообщает федерация дзюдо Грузии, мужчины разыграют медали в двух весовых категориях 60 и 66 кг, а женщины в трех – 48, 52 и 57 кг.