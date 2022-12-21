https://sputnik-georgia.ru/20221221/kaladze-prizval-gorozhan-vmeste-borotsya-s-vandalizmom-v-tbilisi-273275147.html

Каладзе призвал горожан вместе бороться с вандализмом в Тбилиси

Каладзе призвал горожан вместе бороться с вандализмом в Тбилиси

Чаще всего виновниками вандализма в столице Грузии, к сожалению, являются подростки, сказал мэр 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T16:20+0400

2022-12-21T16:20+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Вандализм в Тбилиси является одной из сложных проблем, с которой следует бороться совместными усилиями, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. В последнее время в столице Грузии повредили 18 светофоров, оснащенных специальной аппаратурой для лиц с ограниченными возможностями, отметил глава муниципалитета.Градоначальник назвал данный факт печальным и отметил, что эти устройства предназначены для незрячих и слабовидящих лиц, стоимость каждого из таких светофоров составляет 2,5 тысячи лари (941 доллар). "Так ничего не выйдет. Если муниципалитет обязан заботиться о городе, учитывать нужды и безопасность каждого гражданина, также каждый житель обязан беречь общее имущество, город, инфраструктуру. Мы вместе создаем и осуществляем разные проекты и потом сами же рушим? Если мы же будем повреждать, бить, то нам будет сложно развивать и благоустраивать город", - отметил Каладзе. Он призвал всех, особенно взрослых горожан, в случае выявления подобных фактов, виновниками которых чаще всего являются подростки, объяснять им, что так себя вести неприемлемо. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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лица с овз, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, вандализм