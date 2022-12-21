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Каладзе призвал горожан вместе бороться с вандализмом в Тбилиси
Каладзе призвал горожан вместе бороться с вандализмом в Тбилиси
Чаще всего виновниками вандализма в столице Грузии, к сожалению, являются подростки, сказал мэр 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T16:20+0400
2022-12-21T16:20+0400
2022-12-21T16:20+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Вандализм в Тбилиси является одной из сложных проблем, с которой следует бороться совместными усилиями, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. В последнее время в столице Грузии повредили 18 светофоров, оснащенных специальной аппаратурой для лиц с ограниченными возможностями, отметил глава муниципалитета.Градоначальник назвал данный факт печальным и отметил, что эти устройства предназначены для незрячих и слабовидящих лиц, стоимость каждого из таких светофоров составляет 2,5 тысячи лари (941 доллар). "Так ничего не выйдет. Если муниципалитет обязан заботиться о городе, учитывать нужды и безопасность каждого гражданина, также каждый житель обязан беречь общее имущество, город, инфраструктуру. Мы вместе создаем и осуществляем разные проекты и потом сами же рушим? Если мы же будем повреждать, бить, то нам будет сложно развивать и благоустраивать город", - отметил Каладзе. Он призвал всех, особенно взрослых горожан, в случае выявления подобных фактов, виновниками которых чаще всего являются подростки, объяснять им, что так себя вести неприемлемо. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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лица с овз, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, вандализм
лица с овз, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, вандализм
Каладзе призвал горожан вместе бороться с вандализмом в Тбилиси
Чаще всего виновниками вандализма в столице Грузии, к сожалению, являются подростки, сказал мэр
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Вандализм в Тбилиси является одной из сложных проблем, с которой следует бороться совместными усилиями, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе.
В последнее время в столице Грузии повредили 18 светофоров, оснащенных специальной аппаратурой для лиц с ограниченными возможностями, отметил глава муниципалитета.
"Все крупные инфраструктурные проекты осуществляются так, чтобы был учтен принцип инклюзивности. На светофорах установлена специальная кнопка, оснащенная акустическими характеристиками. Также разная фаза светофора интегрирована звуковым сигналом и вибрацией. В последнее время повредили 18 подобных устройств", - сказал Каладзе.
Градоначальник назвал данный факт печальным и отметил, что эти устройства предназначены для незрячих и слабовидящих лиц, стоимость каждого из таких светофоров составляет 2,5 тысячи лари (941 доллар).
"Так ничего не выйдет. Если муниципалитет обязан заботиться о городе, учитывать нужды и безопасность каждого гражданина, также каждый житель обязан беречь общее имущество, город, инфраструктуру. Мы вместе создаем и осуществляем разные проекты и потом сами же рушим? Если мы же будем повреждать, бить, то нам будет сложно развивать и благоустраивать город", - отметил Каладзе.
Он призвал всех, особенно взрослых горожан, в случае выявления подобных фактов, виновниками которых чаще всего являются подростки, объяснять им, что так себя вести неприемлемо.