https://sputnik-georgia.ru/20221221/kompaniya-planirovavshaya-postroit-otel-v-parke-vake-poluchit-pochti-tri-milliona-dollarov-273267758.html
Компания, планировавшая построить отель в парке Ваке, получит почти три миллиона долларов
Компания, планировавшая построить отель в парке Ваке, получит почти три миллиона долларов
Указанная территория вновь присоединится к парку Ваке, хотя пока неизвестно, в каком виде 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T14:18+0400
2022-12-21T14:18+0400
2022-12-21T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Вместо территории, выделенной для строительства гостиницы "Будапешт" в парке Ваке, компания получит компенсацию в размере 2,8 миллиона долларов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По словам градоначальника, данная сумма почти на три миллиона долларов меньше той цены, которую требовала компания в качестве компенсации. Требуемая сумма составляла 5,7 миллиона долларов. Для мэрии такие средства неприемлемы, отметил Каладзе.В итоге Каладзе поручил своему заместителю Андриа Басилая привести в порядок данную территорию и определиться, в каком виде данное пространство должно вернуться к парку Ваке. "Зеленые" активисты не один год защищали один из крупнейших парков Тбилиси – любимое место отдыха жителей Ваке. Защитники природы даже подали в суд после того, как в 2013 году мэрия выдала бессрочное разрешение на строительство в парке многоэтажной гостиницы. В то время мэрию возглавлял член команды Михаила Саакашвили Гиги Угулава. Что касается суда, все три инстанции сочли, что мэрия действовала с соблюдением закона, и вынесли решение в пользу инвестора. Пока дело рассматривалось в судах, строительство было приостановлено. Но как только решение вынес Верховный суд, вопрос вновь стал актуальным, и мэрии Тбилиси пришлось срочно действовать. К тому времени власть в Грузии сменилась, и новый мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что ни в коем случае не позволит строить гостиницу в парке Ваке. Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. В 2017 году территория парка расширилась и он получил статус памятника культурного наследия. Здесь находится Могила Неизвестного Солдата и горит вечный огонь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://sputnik-georgia.ru/20221221/meriya-tbilisi-prekraschaet-rabotu-s-kompaniey-remontiruyuschey-metrostantsiyu-gotsiridze-273263416.html
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новости, грузия, экономика, каха каладзе, гиги угулава, андриа басилая, тбилиси, парк ваке
новости, грузия, экономика, каха каладзе, гиги угулава, андриа басилая, тбилиси, парк ваке
Компания, планировавшая построить отель в парке Ваке, получит почти три миллиона долларов
14:18 21.12.2022 (обновлено: 14:28 21.12.2022)
Указанная территория вновь присоединится к парку Ваке, хотя пока неизвестно, в каком виде
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Вместо территории, выделенной для строительства гостиницы "Будапешт" в парке Ваке, компания получит компенсацию в размере 2,8 миллиона долларов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам градоначальника, данная сумма почти на три миллиона долларов меньше той цены, которую требовала компания в качестве компенсации. Требуемая сумма составляла 5,7 миллиона долларов. Для мэрии такие средства неприемлемы, отметил Каладзе.
"Впервые в 2013 году, когда мэром столицы был Гиги Угулава, он выдал зональное соглашение на строительство многоэтажного здания на этой территории. Множество людей опротестовывали данный факт. В течение этого периода мы работали над этим вопросом", – отметил Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
В итоге Каладзе поручил своему заместителю Андриа Басилая привести в порядок данную территорию и определиться, в каком виде данное пространство должно вернуться к парку Ваке.
"Зеленые" активисты не один год защищали один из крупнейших парков Тбилиси – любимое место отдыха жителей Ваке. Защитники природы даже подали в суд после того, как в 2013 году мэрия выдала бессрочное разрешение на строительство в парке многоэтажной гостиницы. В то время мэрию возглавлял член команды Михаила Саакашвили Гиги Угулава.
Что касается суда, все три инстанции сочли, что мэрия действовала с соблюдением закона, и вынесли решение в пользу инвестора.
Пока дело рассматривалось в судах, строительство было приостановлено. Но как только решение вынес Верховный суд, вопрос вновь стал актуальным, и мэрии Тбилиси пришлось срочно действовать. К тому времени власть в Грузии сменилась, и новый мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что ни в коем случае не позволит строить гостиницу в парке Ваке.
Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. В 2017 году территория парка расширилась и он получил статус памятника культурного наследия. Здесь находится Могила Неизвестного Солдата и горит вечный огонь.