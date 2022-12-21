https://sputnik-georgia.ru/20221221/kriminalnaya-golovolomka-v-gruzii-v-gromkom-dele-vsplyl-pistolet-eks-premera-zury-zhvaniya-273290415.html

Криминальная головоломка в Грузии: в громком деле всплыл пистолет экс-премьера Зуры Жвания

Криминальная головоломка в Грузии: в громком деле всплыл пистолет экс-премьера Зуры Жвания

Дети "воров в законе", заказные убийства - запутанное уголовное дело приняло новые обороты 21.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В Грузии всплывают новые подробности громкого судебного дела - спустя полгода после задержания сыновей покойного вора в законе "Дато Тбилисского" Гуги и Давида Какулия выяснилось, что один изъятых во время задержания пистолет принадлежал ныне покойному премьер-министру Грузии Зурабу Жвания. Грузинский вор в законе "Дато Тбилисский" скончался в Москве в августе 2001 года, после подрыва его автомобиля, Зураб Жвания в феврале 2005 года. Дети "Дато Тбилисского" были задержаны 30 мая 2022 года за незаконное пересечение государственной границы Грузии, приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия, а также попытку умышленного убийства, совершенной группой лиц. Между тем, на суде выяснилось, что близким другом братьев Какулия является Виссарион (Буса) Жвания, а главный свидетель по делу о попытке убийства - таксист, который живет в одном доме с семьей Жвания. Виссарион Жвания в данный момент отбывает наказание за нанесение тяжкого вреда здоровья 22-летнему Левану Топадзе - внуку экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе . Как утверждает жена Жвания, ее сын не мог подарить братьям пистолет отца. "Буса тогда был очень маленьким и исключено, чтобы он кому-то подарил или передал оружие", - сказала Кадагидзе. Запутанное дело Братьев Какулия обвиняют в участии в перестрелке, которая произошла 27 мая в центральном районе Тбилиси Ваке. В результате стрельбы множественные ранения получил Серго Куртишвили, кроме того был ранен в ногу Георгий Качкачишвили, находившийся на месте стрельбы. Следствие также работает над версией возможной причастности братьев Какулия к гибели молодого программиста Нико Кварацхелия, который является сыном другого вора в законе – Гии Кварацхелия. О том, что убийство 22-летнего Кварацхелия носило заказной характер, не раз заявляла его мать Иза Омадзе. По версии СМИ, вор в законе Гия Квварацхелия был причастен к убийству "Дато Тбилисского" и его сыновья хотели отомстить ему, убив его сына. Убийство программиста в Тбилиси – еще один фигурант дела признан виновным>>Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc Нико Кварацхелия был убит 15 сентября 2021 года. В 22-летнего Кварацхелия было выпущено более десяти пуль. Подозреваемые в убийстве Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. В середине апреля Тбилисский городской суд признал Челидзе и Кавиладзе виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Челидзе получил 17 лет тюрьмы, а Кавиладзе – 16. С делом об убийстве программиста связывают и убийство соучредителя компании Silk Road Group Левана Качарава в июне этого года. Качарава, по версии СМИ, был приближенным лицом к семье вора в законе "Дато Тбилисского". Он якобы финансировал поездку ныне осужденных Челидзе и Кавиладзе в Ереван для встречи с Гукой и Давидом Какулия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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