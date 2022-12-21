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https://sputnik-georgia.ru/20221221/legendarnomu-futbolistu-tbilisskogo-dinamo-vladimiru-gutsaevu-ispolnilos-70-let-273286344.html
Легендарному футболисту тбилисского "Динамо" Владимиру Гуцаеву исполнилось 70 лет
Легендарному футболисту тбилисского "Динамо" Владимиру Гуцаеву исполнилось 70 лет
Легенда грузинского футбола признан одним из лучших грузинских игроков всех времен 21.12.2022, Sputnik Грузия
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спорт
россия
владимир гуцаев
в мире
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Легендарный нападающий тбилисского "Динамо", футбольный эксперт Владимир Гуцаев празднует юбилей - ему сегодня 70 лет. Владимир Гуцаев родился 21 декабря 1952 года в Ахалгорском районе. Он играл в тбилисском "Динамо" и сборной Советского Союза. Легенда грузинского футбола признан одним из лучших грузинских игроков всех времен. 13 мая 1981 года Владимир Гуцаев стал автором одного из самых важных голов в своей футбольной карьере и для всего грузинского футбола. В финале Кубка кубков тбилисское "Динамо" встречалось с йенским "Карл Цейссом". На 63-й минуте счет открыли немецкие футболисты – ровно через четыре минуты Гуцаев сравнял счет и тем самым положил начало исторической победе "Динамо". Вместе с командой он трижды становился бронзовым призером чемпионата Советского Союза, завоевал титул вице-чемпиона чемпионата 1977 года, стал чемпионом 1978 года. Также он дважды стал обладателем Кубка Советского Союза — в 1976 и 1979 годах. Всего Владимир Гуцаев забил 47 мячей в 303 матчах за "Динамо" в чемпионате Советского Союза. Кроме того, он забил 8 голов в 34 матчах на европейских международных футбольных турнирах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, россия, владимир гуцаев, в мире
спорт, россия, владимир гуцаев, в мире

Легендарному футболисту тбилисского "Динамо" Владимиру Гуцаеву исполнилось 70 лет

21:02 21.12.2022
© photo: Sputnik / Okhmakevich / Перейти в фотобанкИгрок футбольной команды «Динамо» (Тбилиси) Владимир Гуцаев (справа) ведёт мяч.
Игрок футбольной команды «Динамо» (Тбилиси) Владимир Гуцаев (справа) ведёт мяч. - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2022
© photo: Sputnik / Okhmakevich
/
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Легенда грузинского футбола признан одним из лучших грузинских игроков всех времен
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Легендарный нападающий тбилисского "Динамо", футбольный эксперт Владимир Гуцаев празднует юбилей - ему сегодня 70 лет.
Владимир Гуцаев родился 21 декабря 1952 года в Ахалгорском районе. Он играл в тбилисском "Динамо" и сборной Советского Союза. Легенда грузинского футбола признан одним из лучших грузинских игроков всех времен.
© photo: courtesy of Ministry of Sports and Youth Affairs of Georgia Александр Чивадзе, Владимир Гуцаев и Давид Кипиани
Александр Чивадзе, Владимир Гуцаев и Давид Кипиани - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2022
Александр Чивадзе, Владимир Гуцаев и Давид Кипиани
© photo: courtesy of Ministry of Sports and Youth Affairs of Georgia
13 мая 1981 года Владимир Гуцаев стал автором одного из самых важных голов в своей футбольной карьере и для всего грузинского футбола. В финале Кубка кубков тбилисское "Динамо" встречалось с йенским "Карл Цейссом". На 63-й минуте счет открыли немецкие футболисты – ровно через четыре минуты Гуцаев сравнял счет и тем самым положил начало исторической победе "Динамо".
© AP Photo / Beatrix StampfliВладимир Гуцаев в бытность тренером команды "Спартак" (Владикавказ)
Владимир Гуцаев в бытность тренером команды Спартак (Владикавказ) - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2022
Владимир Гуцаев в бытность тренером команды "Спартак" (Владикавказ)
© AP Photo / Beatrix Stampfli
Вместе с командой он трижды становился бронзовым призером чемпионата Советского Союза, завоевал титул вице-чемпиона чемпионата 1977 года, стал чемпионом 1978 года. Также он дважды стал обладателем Кубка Советского Союза — в 1976 и 1979 годах.
© photo: Sputnik / Г. Ахаладзе / Перейти в фотобанкТренер Владимир Гуцаев и футболист Шота Арвеладзе
Тренер Владимир Гуцаев и футболист Шота Арвеладзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2022
Тренер Владимир Гуцаев и футболист Шота Арвеладзе
© photo: Sputnik / Г. Ахаладзе
/
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Всего Владимир Гуцаев забил 47 мячей в 303 матчах за "Динамо" в чемпионате Советского Союза. Кроме того, он забил 8 голов в 34 матчах на европейских международных футбольных турнирах.
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