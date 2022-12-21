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Легендарному футболисту тбилисского "Динамо" Владимиру Гуцаеву исполнилось 70 лет

Легендарному футболисту тбилисского "Динамо" Владимиру Гуцаеву исполнилось 70 лет

Легенда грузинского футбола признан одним из лучших грузинских игроков всех времен 21.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Легендарный нападающий тбилисского "Динамо", футбольный эксперт Владимир Гуцаев празднует юбилей - ему сегодня 70 лет. Владимир Гуцаев родился 21 декабря 1952 года в Ахалгорском районе. Он играл в тбилисском "Динамо" и сборной Советского Союза. Легенда грузинского футбола признан одним из лучших грузинских игроков всех времен. 13 мая 1981 года Владимир Гуцаев стал автором одного из самых важных голов в своей футбольной карьере и для всего грузинского футбола. В финале Кубка кубков тбилисское "Динамо" встречалось с йенским "Карл Цейссом". На 63-й минуте счет открыли немецкие футболисты – ровно через четыре минуты Гуцаев сравнял счет и тем самым положил начало исторической победе "Динамо". Вместе с командой он трижды становился бронзовым призером чемпионата Советского Союза, завоевал титул вице-чемпиона чемпионата 1977 года, стал чемпионом 1978 года. Также он дважды стал обладателем Кубка Советского Союза — в 1976 и 1979 годах. Всего Владимир Гуцаев забил 47 мячей в 303 матчах за "Динамо" в чемпионате Советского Союза. Кроме того, он забил 8 голов в 34 матчах на европейских международных футбольных турнирах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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