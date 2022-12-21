Легендарному футболисту тбилисского "Динамо" Владимиру Гуцаеву исполнилось 70 лет
© photo: Sputnik / Okhmakevich / Перейти в фотобанкИгрок футбольной команды «Динамо» (Тбилиси) Владимир Гуцаев (справа) ведёт мяч.
© photo: Sputnik / Okhmakevich/
Легенда грузинского футбола признан одним из лучших грузинских игроков всех времен
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Легендарный нападающий тбилисского "Динамо", футбольный эксперт Владимир Гуцаев празднует юбилей - ему сегодня 70 лет.
Владимир Гуцаев родился 21 декабря 1952 года в Ахалгорском районе. Он играл в тбилисском "Динамо" и сборной Советского Союза. Легенда грузинского футбола признан одним из лучших грузинских игроков всех времен.
© photo: courtesy of Ministry of Sports and Youth Affairs of Georgia Александр Чивадзе, Владимир Гуцаев и Давид Кипиани
Александр Чивадзе, Владимир Гуцаев и Давид Кипиани
© photo: courtesy of Ministry of Sports and Youth Affairs of Georgia
13 мая 1981 года Владимир Гуцаев стал автором одного из самых важных голов в своей футбольной карьере и для всего грузинского футбола. В финале Кубка кубков тбилисское "Динамо" встречалось с йенским "Карл Цейссом". На 63-й минуте счет открыли немецкие футболисты – ровно через четыре минуты Гуцаев сравнял счет и тем самым положил начало исторической победе "Динамо".
© AP Photo / Beatrix StampfliВладимир Гуцаев в бытность тренером команды "Спартак" (Владикавказ)
Владимир Гуцаев в бытность тренером команды "Спартак" (Владикавказ)
© AP Photo / Beatrix Stampfli
Вместе с командой он трижды становился бронзовым призером чемпионата Советского Союза, завоевал титул вице-чемпиона чемпионата 1977 года, стал чемпионом 1978 года. Также он дважды стал обладателем Кубка Советского Союза — в 1976 и 1979 годах.
© photo: Sputnik / Г. Ахаладзе / Перейти в фотобанкТренер Владимир Гуцаев и футболист Шота Арвеладзе
Тренер Владимир Гуцаев и футболист Шота Арвеладзе
© photo: Sputnik / Г. Ахаладзе/
Всего Владимир Гуцаев забил 47 мячей в 303 матчах за "Динамо" в чемпионате Советского Союза. Кроме того, он забил 8 голов в 34 матчах на европейских международных футбольных турнирах.