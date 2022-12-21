https://sputnik-georgia.ru/20221221/tbc-capital-avtomobilnyy-sektor-gruzii-obladaet-bolshim-potentsialom-rosta-273255075.html

TBC Capital: автомобильный сектор Грузии обладает большим потенциалом роста

TBC Capital: автомобильный сектор Грузии обладает большим потенциалом роста

За первые девять месяцев 2022 года было зарегистрировано около 5,3 тысячи продаж новых легковых автомобилей, что выше, чем за весь 2019 год 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Годовые показатели импорта и реэкспорта автомобилей в 2023 году превысят уровень до пандемии коронавируса, говорится в исследовании авторынка Грузии компанией TBC Capital. Согласно исследованию, за первые девять месяцев 2022 года было зарегистрировано около 5,3 тысячи продаж новых легковых автомобилей, что выше, чем за весь 2019 год. "Динамика, связанная с ростом, наблюдаемым на автомобильном рынке Грузии, дает нам основание ожидать, что оборот рынка в 2022 году увеличится на 20% и стабилизируется до низкого двузначного роста в предстоящем 2023 году", - говорится в сообщении. При этом, по данным компании, три квартала 2022 года стали первым периодом, когда доля новых зарегистрированных внедорожников превысила долю хэтчбеков. В Грузии значительно увеличилось количество автомобилей – Каладзе >>В тоже время аналитики отмечают, что автомобильный парк Грузии остается устаревшим и не имеет необходимых механизмов снятия с учета, о чем свидетельствует тот факт, что автомобили марки ВАЗ является третьим по величине брендом в Грузии. На первом месте автомобили марки Mercedes, на втором - Toyota. В тоже время исследование также показало, что из новых автомобилей среди зарегистрированных на первом месте оказалась Toyota. На втором - Ford, а на третьем - Mercedes. При этом, среди новых зарегистрированных транспортных средств в автомобильном секторе Грузии увеличилась доля автомобилей с газовым двигателем. Аналитики отмечают, что основная часть легковых автомобилей сконцентрирована в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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