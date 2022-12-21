https://sputnik-georgia.ru/20221221/vnimaniyu-kollektsionerov--natsbank-vypustil-ocherednuyu-monetu-serii-tsari-gruzii-273252217.html

Вниманию коллекционеров – Нацбанк выпустил очередную монету серии "Цари Грузии"

Вниманию коллекционеров – Нацбанк выпустил очередную монету серии "Цари Грузии"

Золотые монеты номиналом 5 лари и стоимостью 1 380 лари уже можно приобрести по предзаказу в кассовом центре Нацбанка 21.12.2022, Sputnik Грузия

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вахтанг горгасали

национальный банк грузии

коллекционная монета

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии выпустил очередную коллекционную монету из серии "Цари Грузии", на этот раз монета посвящена основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали. Это четвертая монета серии "Цари Грузии", которую отчеканили по заказу "Нацбанка". Первая монета была отчеканена в 2020 году, а последняя – в конце 2021-го. В выпущенной коллекции: "Ираклий II", "Давид Строитель" и "Царица Тамара". Всего отчеканено 1,8 тысячи золотых монет 900 пробы. Каждая монета весит 8,5 грамма и ее диаметр 2,5 сантиметра. Они выполнены по дизайну Элене Горгелиани. На аверсе монеты изображен сам Вахтанг Горгасали на фоне территории у храма Метехи в Тбилиси. Изображении царя основано на полотне известного грузинского художника Георгия Гегечкори. Также на аверсе расположена надпись "Вахтанг I Горгасали" и период его царствования "V в." на грузинском языке. Что касается реверса, то он выполнен в виде щита с шлемом с головой волка. "Горгасали" переводится с персидского как "волчья голова" (намек на форму его шлема). На реверсе также надпись на грузинском "5 лари", "საქართველო", "2022" и "Georgia". Золотые монеты номиналом 5 лари и стоимостью 1 380 лари уже можно приобрести по предзаказу в кассовом центре Нацбанка. Нацбанк предлагает купить золотые и серебряные монеты из серии "Цари Грузии" >>С 3 января золотые монеты также по предзаказу можно будет приобрести в онлайн-магазине Нацбанка. А вот в свободную продажу золотые монеты поступят только с 16 января. Что касается серебряных монет, то подробности об их продаже Нацбанк сообщит позже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, вахтанг горгасали, национальный банк грузии, коллекционная монета