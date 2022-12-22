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"Грузинская мечта" резко ответила президентам Украины и Молдовы

"Грузинская мечта" резко ответила президентам Украины и Молдовы

Главе Молдовы лучше позаботиться о своем шестом президенте, который до сих пор находиться в тюрьме, отметил Кобахидзе 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T16:49+0400

2022-12-22T16:49+0400

2022-12-22T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Заявления президентов Украины и Молдовы относительно осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не имеют для нас ценности, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам. Глава Украины Владимир Зеленский на днях призвал власти Грузии "принять решение для спасения жизни" Саакашвили – перевезти его в одну из клиник Украины, Европы или Америки. По его словам, то, что сейчас происходит с Саакашвили, – зло, это не подобает Грузии. Накануне к его призыву присоединилась и президент Молдовы Мария Санду. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины в контейнере с молочной продукцией 29 сентября 2021 года. Экс-президент, который к тому времени был заочно осужден по двум уголовным делам, был арестован в Тбилиси 1 октября. Кроме того, против него возбуждено три дела, в том числе о незаконном пересечении границы. Саакашвили является гражданином Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Вольский: лучше бы МИД Украины поговорил с теми, кто призывал Грузию к войне>>Адвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, владимир зеленский, рати брегадзе, украина, молдова, тбилиси, грузинская мечта, тбилисский городской суд