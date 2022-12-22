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"Грузинская мечта" резко ответила президентам Украины и Молдовы
"Грузинская мечта" резко ответила президентам Украины и Молдовы
Главе Молдовы лучше позаботиться о своем шестом президенте, который до сих пор находиться в тюрьме, отметил Кобахидзе 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T16:49+0400
2022-12-22T16:49+0400
2022-12-22T16:49+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Заявления президентов Украины и Молдовы относительно осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не имеют для нас ценности, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам. Глава Украины Владимир Зеленский на днях призвал власти Грузии "принять решение для спасения жизни" Саакашвили – перевезти его в одну из клиник Украины, Европы или Америки. По его словам, то, что сейчас происходит с Саакашвили, – зло, это не подобает Грузии. Накануне к его призыву присоединилась и президент Молдовы Мария Санду. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины в контейнере с молочной продукцией 29 сентября 2021 года. Экс-президент, который к тому времени был заочно осужден по двум уголовным делам, был арестован в Тбилиси 1 октября. Кроме того, против него возбуждено три дела, в том числе о незаконном пересечении границы. Саакашвили является гражданином Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Вольский: лучше бы МИД Украины поговорил с теми, кто призывал Грузию к войне>>Адвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, владимир зеленский, рати брегадзе, украина, молдова, тбилиси, грузинская мечта, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, владимир зеленский, рати брегадзе, украина, молдова, тбилиси, грузинская мечта, тбилисский городской суд
"Грузинская мечта" резко ответила президентам Украины и Молдовы
Главе Молдовы лучше позаботиться о своем шестом президенте, который до сих пор находиться в тюрьме, отметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Заявления президентов Украины и Молдовы относительно осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не имеют для нас ценности, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам.
Глава Украины Владимир Зеленский на днях призвал власти Грузии "принять решение для спасения жизни" Саакашвили – перевезти его в одну из клиник Украины, Европы или Америки. По его словам, то, что сейчас происходит с Саакашвили, – зло, это не подобает Грузии. Накануне к его призыву присоединилась и президент Молдовы Мария Санду.
"У самой Санду, если не ошибаюсь, сидит шестой президент Молдовы. Что касается Зеленского, то его правительство принимало непосредственное участие в спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию в контейнерах со сметаной... А Санду должна позаботиться о своем шестом президенте-заключенном, который до сих пор находится в тюрьме", — сказал Кобахидзе.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины в контейнере с молочной продукцией 29 сентября 2021 года. Экс-президент, который к тому времени был заочно осужден по двум уголовным делам, был арестован в Тбилиси 1 октября. Кроме того, против него возбуждено три дела, в том числе о незаконном пересечении границы.
Саакашвили является гражданином Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
Адвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж.
Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".