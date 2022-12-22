https://sputnik-georgia.ru/20221222/gruziya-zavoevala-esche-odno-zoloto-na-itogovom-turnire-goda-po-dzyudo-273334383.html

Грузия завоевала еще одно золото на итоговом турнире года по дзюдо

Грузия завоевала еще одно золото на итоговом турнире года по дзюдо

Сейчас у сборной Грузии в копилке две золотые и одна бронзовая медали 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T23:59+0400

2022-12-22T23:59+0400

2022-12-22T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе (100 кг) стал обладателем золотой медали турнира Jerusalem Masters 2022. Всего в турнире принимают участие 376 дзюдоистов из 58 стран, представляющих пять континентов. Соревнования проходят на стадионе Pais Arena Jerusalem, который вмещает 11 тысяч зрителей. В финале грузинский спортсмен с предупреждением в дополнительное время обыграл Симеона Катарину из Нидерландов и завоевал вторую золотую медаль турнира для сборной Грузии. Чуть ранее Лука Майсурадзе, выступавший в категории 90 кг, завоевал на соревнованиях бронзовую медаль. Действующий чемпион континента победил действующего чемпиона мира Давлата Бобонова. Действующий чемпион мира выиграл золото для Грузии на Jerusalem Masters 2022 >>Сейчас у сборной Грузии в копилке две золотые и одна бронзовая медали. На первом месте команда Японии с шестью медалями, из них две награды высшей пробы. Бека Гвиниашвили, Варлам Липартелиани, Онисе Санеблидзе, Георгий Бериашвили и тяжеловеска София Сомхишвили остались без медалей во второй соревновательный день. Всего в турнире Jerusalem Masters 2022 принимают участие 376 дзюдоистов из 58 стран, представляющих пять континентов. Соревнования проходят на стадионе Pais Arena Jerusalem, который вмещает 11 тысяч зрителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, спорт, лука майсурадзе, бека гвиниашвили, варлам липартелиани, гран-при по дзюдо