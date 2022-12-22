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Как Россиия и Грузия оценили решение Международного уголовного суда
Как Россиия и Грузия оценили решение Международного уголовного суда
На прошлой неделе прокурор Международного уголовного суда в Гааге объявил о завершении расследования по делу о событиях августа 2008 года 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T19:07+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Россия перестала доверять Международному уголовному суду (МУС) после завершения расследования прокуратуры МУС событий 2008 года, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Асад Ахмад Хан объявил о завершении расследования по делу о событиях августа 2008 года и о том, что МУС не будет проводить новые расследования предполагаемой уголовной ответственности других лиц или других действий в связи с ситуацией в Грузии в 2008 году. Ранее суд в Гааге выдал ордера на арест трех представителей де-факто властей Цхинвалького региона. Она отметила, что следователи Международного уголовного суда "послушно выполняющие политический заказ западных покровителей суда, перевернули ситуацию с ног на голову и цинично выставили потерпевшую сторону в данном конфликте в качестве виновной". Между тем в Грузии решение прокуратуры МУС назвали победой. "Победа в юридических баталиях — неотъемлемая часть победы в войне. Уверен, что усилия грузинской стороны в этом плане будут способствовать восстановлению справедливости и объединению нашей страны", - сказал спикер парламента Грузии Шалва Папушвили. Заместитель главного прокурора МУС довольна сотрудничеством с Грузией >>По его словам, решение еще раз подтверждает, что грузинские военные соблюдали законы войны, и, следовательно, они не будут являться предметом дальнейшего расследования Международного уголовного суда. Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены сторонами конфликта в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мид россии, мария захарова, мус
грузия, новости, политика, мид россии, мария захарова, мус
Как Россиия и Грузия оценили решение Международного уголовного суда
На прошлой неделе прокурор Международного уголовного суда в Гааге объявил о завершении расследования по делу о событиях августа 2008 года
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Россия перестала доверять Международному уголовному суду (МУС) после завершения расследования прокуратуры МУС событий 2008 года, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Асад Ахмад Хан объявил о завершении расследования по делу о событиях августа 2008 года и о том, что МУС не будет проводить новые расследования предполагаемой уголовной ответственности других лиц или других действий в связи с ситуацией в Грузии в 2008 году. Ранее суд в Гааге выдал ордера на арест трех представителей де-факто властей Цхинвалького региона.
"Такое неприкрытое лицемерие и двойные стандарты в подходах к правосудию лишний раз подтверждают правильность сделанного нашей страной выбора в пользу отзыва подписи под Римским статутом МУС. Никакого доверия к созданной на его основе структуре у нас не осталось, ничего общего с правосудием она не имеет", - сказала Захарова.
Она отметила, что следователи Международного уголовного суда "послушно выполняющие политический заказ западных покровителей суда, перевернули ситуацию с ног на голову и цинично выставили потерпевшую сторону в данном конфликте в качестве виновной".
Между тем в Грузии решение прокуратуры МУС назвали победой.
"Победа в юридических баталиях — неотъемлемая часть победы в войне. Уверен, что усилия грузинской стороны в этом плане будут способствовать восстановлению справедливости и объединению нашей страны", - сказал спикер парламента Грузии Шалва Папушвили.
По его словам, решение еще раз подтверждает, что грузинские военные соблюдали законы войны, и, следовательно, они не будут являться предметом дальнейшего расследования Международного уголовного суда.
Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены сторонами конфликта в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года.