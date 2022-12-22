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Как Россиия и Грузия оценили решение Международного уголовного суда
Как Россиия и Грузия оценили решение Международного уголовного суда
На прошлой неделе прокурор Международного уголовного суда в Гааге объявил о завершении расследования по делу о событиях августа 2008 года 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T19:07+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Россия перестала доверять Международному уголовному суду (МУС) после завершения расследования прокуратуры МУС событий 2008 года, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Асад Ахмад Хан объявил о завершении расследования по делу о событиях августа 2008 года и о том, что МУС не будет проводить новые расследования предполагаемой уголовной ответственности других лиц или других действий в связи с ситуацией в Грузии в 2008 году. Ранее суд в Гааге выдал ордера на арест трех представителей де-факто властей Цхинвалького региона. Она отметила, что следователи Международного уголовного суда "послушно выполняющие политический заказ западных покровителей суда, перевернули ситуацию с ног на голову и цинично выставили потерпевшую сторону в данном конфликте в качестве виновной". Между тем в Грузии решение прокуратуры МУС назвали победой. "Победа в юридических баталиях — неотъемлемая часть победы в войне. Уверен, что усилия грузинской стороны в этом плане будут способствовать восстановлению справедливости и объединению нашей страны", - сказал спикер парламента Грузии Шалва Папушвили. Заместитель главного прокурора МУС довольна сотрудничеством с Грузией &gt;&gt;По его словам, решение еще раз подтверждает, что грузинские военные соблюдали законы войны, и, следовательно, они не будут являться предметом дальнейшего расследования Международного уголовного суда. Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены сторонами конфликта в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, мид россии, мария захарова, мус
грузия, новости, политика, мид россии, мария захарова, мус

Как Россиия и Грузия оценили решение Международного уголовного суда

19:07 22.12.2022
© photo: Sputnik / Ministry of Foreign Affairs of Russia / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга (22 июня 2022). Москвa
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга (22 июня 2022). Москвa - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2022
© photo: Sputnik / Ministry of Foreign Affairs of Russia
/
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На прошлой неделе прокурор Международного уголовного суда в Гааге объявил о завершении расследования по делу о событиях августа 2008 года
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Россия перестала доверять Международному уголовному суду (МУС) после завершения расследования прокуратуры МУС событий 2008 года, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Асад Ахмад Хан объявил о завершении расследования по делу о событиях августа 2008 года и о том, что МУС не будет проводить новые расследования предполагаемой уголовной ответственности других лиц или других действий в связи с ситуацией в Грузии в 2008 году. Ранее суд в Гааге выдал ордера на арест трех представителей де-факто властей Цхинвалького региона.
"Такое неприкрытое лицемерие и двойные стандарты в подходах к правосудию лишний раз подтверждают правильность сделанного нашей страной выбора в пользу отзыва подписи под Римским статутом МУС. Никакого доверия к созданной на его основе структуре у нас не осталось, ничего общего с правосудием она не имеет", - сказала Захарова.
Она отметила, что следователи Международного уголовного суда "послушно выполняющие политический заказ западных покровителей суда, перевернули ситуацию с ног на голову и цинично выставили потерпевшую сторону в данном конфликте в качестве виновной".
Между тем в Грузии решение прокуратуры МУС назвали победой.
"Победа в юридических баталиях — неотъемлемая часть победы в войне. Уверен, что усилия грузинской стороны в этом плане будут способствовать восстановлению справедливости и объединению нашей страны", - сказал спикер парламента Грузии Шалва Папушвили.
Заместитель главного прокурора МУС довольна сотрудничеством с Грузией >>
По его словам, решение еще раз подтверждает, что грузинские военные соблюдали законы войны, и, следовательно, они не будут являться предметом дальнейшего расследования Международного уголовного суда.
Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены сторонами конфликта в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года.
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