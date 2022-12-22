https://sputnik-georgia.ru/20221222/kak-rossiiya-i-gruziya-otsenili-reshenie-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-suda-273322852.html

Как Россиия и Грузия оценили решение Международного уголовного суда

Как Россиия и Грузия оценили решение Международного уголовного суда

На прошлой неделе прокурор Международного уголовного суда в Гааге объявил о завершении расследования по делу о событиях августа 2008 года 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T19:07+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Россия перестала доверять Международному уголовному суду (МУС) после завершения расследования прокуратуры МУС событий 2008 года, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Асад Ахмад Хан объявил о завершении расследования по делу о событиях августа 2008 года и о том, что МУС не будет проводить новые расследования предполагаемой уголовной ответственности других лиц или других действий в связи с ситуацией в Грузии в 2008 году. Ранее суд в Гааге выдал ордера на арест трех представителей де-факто властей Цхинвалького региона. Она отметила, что следователи Международного уголовного суда "послушно выполняющие политический заказ западных покровителей суда, перевернули ситуацию с ног на голову и цинично выставили потерпевшую сторону в данном конфликте в качестве виновной". Между тем в Грузии решение прокуратуры МУС назвали победой. "Победа в юридических баталиях — неотъемлемая часть победы в войне. Уверен, что усилия грузинской стороны в этом плане будут способствовать восстановлению справедливости и объединению нашей страны", - сказал спикер парламента Грузии Шалва Папушвили. Заместитель главного прокурора МУС довольна сотрудничеством с Грузией >>По его словам, решение еще раз подтверждает, что грузинские военные соблюдали законы войны, и, следовательно, они не будут являться предметом дальнейшего расследования Международного уголовного суда. Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены сторонами конфликта в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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