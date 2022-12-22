Нового омбудсмена Грузии выбрать не удалось – итоги голосования
14:22 22.12.2022 (обновлено: 14:35 22.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Наибольшее количество голосов набрал заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе, но этого недостаточно
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Парламент Грузии не смог выбрать нового Народного защитника Грузии – ни один из 19 кандидатов не набрал необходимые минимум 90 голосов депутатов.
У правящей партии "Грузинская мечта" нет столько мандатов, поэтому ей нужна поддержка оппозиции. Договориться же сторонам не удалось.
В "Грузинской мечте" заявили, что неприемлем ни один из двух кандидатов, которых поддерживает крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело для Грузии" и "Стратегия Агмашенебели". Речь идет о заместителе омбудсмена Георгий Бурджанадзе и руководителе НПО "Партнерство за права человека" Анне Абашидзе.
Отказалась "Грузинская мечта" поддерживать и кандидатуру депутата от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия, так как у нее возникли сомнения касательно политической непредвзятости лидера партии после избрания.
Кандидаты и итоги голосования:
руководитель НПО "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе - 12 "за", 1 "против";
адвокат адвокатского бюро "Аревадзе, Гонашвили и партнеры" Марика Аревадзе - 1"за", 0 "против";
заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе - 16 "за", 0 "против";
руководитель НПО "Инициатива женщин за равноправие" Лела Гаприндашвили - 5 "за", 1 "против";
профессор права и международных отношений Государственного технического университета Софио Деметрашвили - 0 "за", 0 "против";
профессор школы права и политики GIPA (Институт общественных дел Грузии) Тинатин Эрквания - 6 "за", 1 "против";
безработная Евгения Тавадзе - 0 "за", 0 "против";
председатель НПО "Ассоциация молодых правозащитников" Александр Кобаидзе - 0 "за", 0 "против";
председатель районного управления Кварели Союза молодых юристов Леван Кокорашвили - 0 "за", 0 "против";
председатель научно-интеллектуального клуба "Диалог поколений" Нугзар Кохреидзе - 0 "за", 0 "против";
основатель и директор НПО "Институт защиты граждан" Георгий Мариамидзе - 0 "за", 0 "против";
юрист Профсоюзов Грузии Серго Махарадзе - 0 "за", 0 "против";
основатель НПО "Голос народа" Мака Миндиашвили - 0 "за", 0 "против";
член Ассоциации адвокатов Грузи Джемал Нателашвили - 0 "за", 0 "против";
резервист дипломатической службы Грузии Николоз Николадзе - 0 "за", 0 "против";
исполнительный директор НПО "Центр развития и демократии" Кетеван Чачава - 2 "за", 0 "против";
директор адвокатского бюро "Георгий Цобехия и партнеры" Георгий Цобехия - 0 "за", 0 "против";
депутат парламента Яго Хвичия - 11 "за", 0 "против";
директор НПО "Страж суда Грузии" Нази Джанезашвили - 8 "за", 2 "против".
"Грузинская мечта" предлагала оппозиции сделать выбор между пятью кандидатами – Лейлой Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзаром Кохреидзе, Георгием Махарадзе и Кетеван Чачава.
Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года.