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Нового омбудсмена Грузии выбрать не удалось – итоги голосования

Нового омбудсмена Грузии выбрать не удалось – итоги голосования

Наибольшее количество голосов набрал заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе, но этого недостаточно 22.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Парламент Грузии не смог выбрать нового Народного защитника Грузии – ни один из 19 кандидатов не набрал необходимые минимум 90 голосов депутатов. У правящей партии "Грузинская мечта" нет столько мандатов, поэтому ей нужна поддержка оппозиции. Договориться же сторонам не удалось. В "Грузинской мечте" заявили, что неприемлем ни один из двух кандидатов, которых поддерживает крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело для Грузии" и "Стратегия Агмашенебели". Речь идет о заместителе омбудсмена Георгий Бурджанадзе и руководителе НПО "Партнерство за права человека" Анне Абашидзе.Переговоры зашли в тупик - почему в Грузии не могут выбрать омбудсмена?>>Отказалась "Грузинская мечта" поддерживать и кандидатуру депутата от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия, так как у нее возникли сомнения касательно политической непредвзятости лидера партии после избрания. Кандидаты и итоги голосования:"Грузинская мечта" предлагала оппозиции сделать выбор между пятью кандидатами – Лейлой Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзаром Кохреидзе, Георгием Махарадзе и Кетеван Чачава. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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