https://sputnik-georgia.ru/20221219/peregovory-zashli-v-tupik---pochemu-v-gruzii-ne-mogut-vybrat-ombudsmena-273211120.html
Переговоры зашли в тупик - почему в Грузии не могут выбрать омбудсмена?
Переговоры зашли в тупик - почему в Грузии не могут выбрать омбудсмена?
Ни у одной партии в парламенте Грузии нет достаточного количества мандатов, чтобы принимать решение по этому вопросу единолично 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T21:04+0400
2022-12-19T21:04+0400
2022-12-19T21:13+0400
грузия
новости
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мамука мдинарадзе
яго хвичия
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Переговоры по кандидатуре нового омбудсмена Грузии зашли в тупик - правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция не смогли прийти к консенсусу. "Грузинская мечта" не стала называть своих кандидатов, оставив выбор за оппозиционерами. Правящая партия отсеяла троих из восьми дошедших до этого этапа претендентов и предложила оппозиции сделать выбор из пяти человек. По его словам, неприемлем ни один из двух кандидатов, которых поддерживает крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело для Грузии" и "Стратегия Агмашенебели". Речь идет о заместителе омбудсмена Гие Бурджанадзе и руководителе НПО "Партнерство за права человека" Анне Абашидзе.Смущает "Грузинскую мечту" и кандидатура депутата от партии "Гирчи" Яго Хвичия. "Сложно представить, что лидер партии после избрания сможет быть политически непредвзятым", - сказал Мдинарадзе. Нино Ломджария завершила работу на посту Народного защитника>>"Исходя из этого остались пять кандидатов, где у нас более-менее есть гарантия политической непредвзятости... Положительный ответ мы не смогли получить", - сказал Мдинарадзе. Он выразил надежду и отметил, что есть теоретический шанс, что оппозиционеры переосмыслят события и поставят на первое место государственные интересы - выполнение одного из 12 условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество. "Если это не удастся сделать, тогда, естественно, есть опасность провала, и далее нам придется еще выбирать новых кандидатов, будет новый процесс и так далее", - отметил Мдинарадзе. Оппозиция не меняет первоначальной позиции, которая была озвучена еще в июле, заявила депутат от партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе. По ее словам, Абашидзе и Бурджанадзе отличаются профессиональными качествами и стандартами от предложенных "Грузинской мечтой" кандидатов. Даже на комиссии они получили самые высокие баллы."Всем, кроме Народного защитника" – Кобахидзе оценил деятельность Ломджария>>"Грузинская мечта" говорит, что у нее нет кандидатов, а сама предлагает нам пятерых человек из списка, которые выйдут на голосования... Мы не поддержим ни одного кандидата из них", - сказала Деканоидзе журналистам. При этом она добавила, что "Нацдвижение" было готово к консенсусу. О том, что переговоры на данном этапе зашли в тупик, заявил вице-спикер парламента, член партии "Гирчи" Леван Иоселиани. По словам депутата, у него нет фаворита, хотя есть предпочтения, но называть их он не хочет. "Посмотрим, осталось всего несколько дней до голосования... Честно говоря, у меня нет больших надежд. Все кандидаты не получат моей поддержки, только конкретный кандидат или кандидаты. Благодаря мне "Грузинская мечта" не проведет своих кандидатов", - сказал Иоселиани. Изначально было 19 кандидатов в омбудсмены. Для избрания нового Народного защитника нужна поддержка 90 депутатов парламента. У правящей "Грузинской мечты" нет столько мандатов, поэтому ей нужна поддержка оппозиции. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, яго хвичия, грузинская мечта
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, яго хвичия, грузинская мечта
Переговоры зашли в тупик - почему в Грузии не могут выбрать омбудсмена?
21:04 19.12.2022 (обновлено: 21:13 19.12.2022)
Ни у одной партии в парламенте Грузии нет достаточного количества мандатов, чтобы принимать решение по этому вопросу единолично
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Переговоры по кандидатуре нового омбудсмена Грузии зашли в тупик - правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция не смогли прийти к консенсусу.
"Грузинская мечта" не стала называть своих кандидатов, оставив выбор за оппозиционерами. Правящая партия отсеяла троих из восьми дошедших до этого этапа претендентов и предложила оппозиции сделать выбор из пяти человек.
"Но их категорическая позиция - они не поддержат ни одного кроме двоих представленных ими кандидатов. А мы говорим, что для нас одной из исходных точек, не говоря уже о других аргументах, является политическая непредвзятость", - сказал председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе после очередного раунда переговоров.
По его словам, неприемлем ни один из двух кандидатов, которых поддерживает крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело для Грузии" и "Стратегия Агмашенебели". Речь идет о заместителе омбудсмена Гие Бурджанадзе и руководителе НПО "Партнерство за права человека" Анне Абашидзе.
Смущает "Грузинскую мечту" и кандидатура депутата от партии "Гирчи" Яго Хвичия. "Сложно представить, что лидер партии после избрания сможет быть политически непредвзятым", - сказал Мдинарадзе.
"Исходя из этого остались пять кандидатов, где у нас более-менее есть гарантия политической непредвзятости... Положительный ответ мы не смогли получить", - сказал Мдинарадзе.
Он выразил надежду и отметил, что есть теоретический шанс, что оппозиционеры переосмыслят события и поставят на первое место государственные интересы - выполнение одного из 12 условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество.
"Если это не удастся сделать, тогда, естественно, есть опасность провала, и далее нам придется еще выбирать новых кандидатов, будет новый процесс и так далее", - отметил Мдинарадзе.
Оппозиция не меняет первоначальной позиции, которая была озвучена еще в июле, заявила депутат от партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.
По ее словам, Абашидзе и Бурджанадзе отличаются профессиональными качествами и стандартами от предложенных "Грузинской мечтой" кандидатов. Даже на комиссии они получили самые высокие баллы.
"Грузинская мечта" говорит, что у нее нет кандидатов, а сама предлагает нам пятерых человек из списка, которые выйдут на голосования... Мы не поддержим ни одного кандидата из них", - сказала Деканоидзе журналистам.
При этом она добавила, что "Нацдвижение" было готово к консенсусу.
О том, что переговоры на данном этапе зашли в тупик, заявил вице-спикер парламента, член партии "Гирчи" Леван Иоселиани. По словам депутата, у него нет фаворита, хотя есть предпочтения, но называть их он не хочет.
"Посмотрим, осталось всего несколько дней до голосования... Честно говоря, у меня нет больших надежд. Все кандидаты не получат моей поддержки, только конкретный кандидат или кандидаты. Благодаря мне "Грузинская мечта" не проведет своих кандидатов", - сказал Иоселиани.
Изначально было 19 кандидатов в омбудсмены. Для избрания нового Народного защитника нужна поддержка 90 депутатов парламента. У правящей "Грузинской мечты" нет столько мандатов, поэтому ей нужна поддержка оппозиции.
Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года.