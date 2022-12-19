https://sputnik-georgia.ru/20221219/peregovory-zashli-v-tupik---pochemu-v-gruzii-ne-mogut-vybrat-ombudsmena-273211120.html

Переговоры зашли в тупик - почему в Грузии не могут выбрать омбудсмена?

Переговоры зашли в тупик - почему в Грузии не могут выбрать омбудсмена?

Ни у одной партии в парламенте Грузии нет достаточного количества мандатов, чтобы принимать решение по этому вопросу единолично 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T21:04+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Переговоры по кандидатуре нового омбудсмена Грузии зашли в тупик - правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция не смогли прийти к консенсусу. "Грузинская мечта" не стала называть своих кандидатов, оставив выбор за оппозиционерами. Правящая партия отсеяла троих из восьми дошедших до этого этапа претендентов и предложила оппозиции сделать выбор из пяти человек. По его словам, неприемлем ни один из двух кандидатов, которых поддерживает крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело для Грузии" и "Стратегия Агмашенебели". Речь идет о заместителе омбудсмена Гие Бурджанадзе и руководителе НПО "Партнерство за права человека" Анне Абашидзе.Смущает "Грузинскую мечту" и кандидатура депутата от партии "Гирчи" Яго Хвичия. "Сложно представить, что лидер партии после избрания сможет быть политически непредвзятым", - сказал Мдинарадзе. Нино Ломджария завершила работу на посту Народного защитника>>"Исходя из этого остались пять кандидатов, где у нас более-менее есть гарантия политической непредвзятости... Положительный ответ мы не смогли получить", - сказал Мдинарадзе. Он выразил надежду и отметил, что есть теоретический шанс, что оппозиционеры переосмыслят события и поставят на первое место государственные интересы - выполнение одного из 12 условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество. "Если это не удастся сделать, тогда, естественно, есть опасность провала, и далее нам придется еще выбирать новых кандидатов, будет новый процесс и так далее", - отметил Мдинарадзе. Оппозиция не меняет первоначальной позиции, которая была озвучена еще в июле, заявила депутат от партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе. По ее словам, Абашидзе и Бурджанадзе отличаются профессиональными качествами и стандартами от предложенных "Грузинской мечтой" кандидатов. Даже на комиссии они получили самые высокие баллы."Всем, кроме Народного защитника" – Кобахидзе оценил деятельность Ломджария>>"Грузинская мечта" говорит, что у нее нет кандидатов, а сама предлагает нам пятерых человек из списка, которые выйдут на голосования... Мы не поддержим ни одного кандидата из них", - сказала Деканоидзе журналистам. При этом она добавила, что "Нацдвижение" было готово к консенсусу. О том, что переговоры на данном этапе зашли в тупик, заявил вице-спикер парламента, член партии "Гирчи" Леван Иоселиани. По словам депутата, у него нет фаворита, хотя есть предпочтения, но называть их он не хочет. "Посмотрим, осталось всего несколько дней до голосования... Честно говоря, у меня нет больших надежд. Все кандидаты не получат моей поддержки, только конкретный кандидат или кандидаты. Благодаря мне "Грузинская мечта" не проведет своих кандидатов", - сказал Иоселиани. Изначально было 19 кандидатов в омбудсмены. Для избрания нового Народного защитника нужна поддержка 90 депутатов парламента. У правящей "Грузинской мечты" нет столько мандатов, поэтому ей нужна поддержка оппозиции. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, яго хвичия, грузинская мечта