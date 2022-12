https://sputnik-georgia.ru/20221222/pravitelstvo-gruzii-poka-ne-budet-brat-vydelennyy-mvf-transh-273322021.html

Правительство Грузии пока не будет брать выделенный МВФ транш

Правительство Грузии пока не будет брать выделенный МВФ транш

МВФ отмечает, что в Грузии в 2022 году прогнозируется уверенный рост на уровне 10% 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T18:12+0400

2022-12-22T18:12+0400

2022-12-22T18:12+0400

грузия

новости

экономика

международный валютный фонд

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0f/249719653_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c1ae2dee93937c19dae54be95b4c5d.jpg

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Правительство Грузии пока не будет брать выделенный Международным валютным фондом транш в рамках соглашения Stand By, говорится в заявлении Национального банка Грузии по итогам заседания Исполнительного совета МВФ.Исполнительный совет МВФ завершил сегодня первый обзор трехлетнего соглашения Stand By для Грузии. Завершение обзора открывает доступ к 30 миллионам SDR (около 40 миллионов долларов).В своем пресс-релизе МВФ отмечает, что в Грузии в 2022 году прогнозируется уверенный рост на уровне 10%."Это отражает ограниченные неблагоприятные последствия войны России в Украине, высокие доходы от туризма, резкий рост связанной с войной въездной миграции и финансового притока, а также рост транзитной торговли через Грузию. Эти события увеличили бюджетные доходы и способствовали накоплению резервов", - говорится в сообщении МВФ. В документе отмечается, что инфляция замедляется, но остается высокой на уровне около 10,5 процента из-за высоких цен на сырьевые товары и сильного внутреннего спроса. Ожидается, что в 2023 году рост и инфляция снизятся. Программа МВФ помогает Грузии в улучшении суверенного рейтинга – глава Нацбанка >>"Замедление мировой торговли и ужесточение финансовых условий должны оказать давление на рост, что, наряду с падением цен на сырьевые товары, недавним повышением курса лари и достаточно жесткой денежно-кредитной политикой, должно помочь снизить инфляцию", - сообщается в пресс-релизе. В документе МВФ подчеркивается, что неопределенность и риски для перспектив остаются высокими. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100 процентов квоты и 210,4 миллиона СПЗ) в июне 2022 года. Тогда Грузия получила и первый транш в размере 40 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, международный валютный фонд, национальный банк грузии