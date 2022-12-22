https://sputnik-georgia.ru/20221222/smi-v-gruzii-budut-rabotat-po-novym-pravilam-273322519.html

СМИ в Грузии будут работать по новым правилам

СМИ в Грузии будут работать по новым правилам

В СМИ будет запрещено распространение программ или рекламы, которые содержат подстрекательство к насилию 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О вещании", которые вводят новые ограничения и расширяют ареал действия. За поправки проголосовал 81 депутат. По новым правилам, нормы закона "О вещании" будут распространяться не только на местные СМИ и видеоплатформы, но и на зарубежные СМИ и видеоплатформы с офисами в Грузии. Новые правила также затронут СМИ, основная часть сотрудников которых работает в Грузии, вне зависимости от расположения офиса, а также те СМИ, которые пользуются спутниковыми коммуникациями Грузии и используют функциональные ресурсы грузинских спутников. В Грузии хотят запретить предвыборную рекламу, порочащую кандидатов>>Закон "О вещании" также затронет видеоплатформы, основанные в Грузии, но являющейся частью международной компании. Под действие закона попадут как телеканалы с конкретной сеткой вещания, так и платформы, на которых пользователь сам может выбирать желаемую программу или видео для просмотра. Такие платформы должны будут проходить авторизацию в Национальной комиссии по коммуникациям наравне с другими СМИ, а также нести ответственность за соответствие контента законам Грузии. Что меняется?Согласно поправкам, контент на видеоплатформах не должен быть вредным для несовершеннолетних. В СМИ и на видеоплатформах будет запрещено распространение программ или рекламы, которые содержат подстрекательство к насилию или язык ненависти в отношении лиц или групп, касающиеся их принадлежности к этническому или социальному происхождению, ограниченных возможностей, гендерной, половой принадлежности, национальности, расы, религии или убеждений, сексуальной ориентации, цвета кожи, генетических особенностей, языка, политических или других взглядов. Также поправки запрещают распространение программ или рекламы, содержащих призывы к терроризму. Кроме того, можно будет требовать от СМИ или субъекта, попадающего под действие закона, исправления или опровержения обнародованной информации, а в случае отказа - обращаться в Национальную комиссию по коммуникациям для реагирования. "Когда нет скандалов, их придумывают" – эксперты о фейковых новостях в грузинских СМИ>>Поправками запрещается трансляция программ или рекламы, которые могут путем технического аудио- или визуального монтажа в короткий период времени, или передавая информацию другим путем, или оказывая влияние на подсознание слушателя или зрителя влиять на их мысли так, что они частично или полностью не будут осознавать этого влияния. По законопроекту, телевещатели, передающие "главное событие", должны будут предоставлять доступ другим, малым вещателям путем передачи кратких видео длиной как минимум 90 секунд. Законопроект также запрещает размещение спонсорских сюжетов в новостях, детских и религиозных программах, и вводит ограничения на рекламу в детских программах. В частности, детские программы могут прерываться на рекламу только через 30 минут, и в рекламе не должно быть телемагазина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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