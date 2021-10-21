https://sputnik-georgia.ru/20211021/v-gruzii-khotyat-zapretit-predvybornuyu-reklamu-porochaschuyu-kandidatov-261353475.html

В Грузии хотят запретить предвыборную рекламу, порочащую кандидатов

В Грузии хотят запретить предвыборную рекламу, порочащую кандидатов

Поправки о предвыборной агитации в Грузии хотели принять в ускоренном порядке, но передумали 21.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-21T10:29+0400

2021-10-21T10:29+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Парламент Грузии в ближайшие дни приступит к рассмотрению поправок в закон "О вещании" и "Избирательный кодекс", запрещающих предвыборную рекламу, содержащую язык ненависти.Скандал с "кровавыми баннерами" в Грузии: рекламная компания обратилась к парламенту>>Поправки в "Избирательный кодекс" предусматривают запрет на распространение в публичном месте агитационного материала, направленного на формирование негативного отношения к кандидату избирательного субъекта. Речь идет о стендах, фасадах зданий, разного рода недвижимости или конструкциях, а также об общественном транспорте.О запрете распространения предвыборной рекламы, направленной на создание негативного отношения к кандидату избирательного субъекта, говорится и в поправках к закону "О вещании".Ведущим комитетом по законодательному пакету определен парламентский комитет по юридическим вопросам."Кровавыми баннерами" в Грузии заинтересовалась Служба Госаудита>>Инициаторы поправок настаивали на рассмотрении законопроектов в ускоренном порядке, чтобы новшество вступило в силу в преддверии второго тура выборов в органы местного самоуправления, назначенных на 30 октября, но в ходе обсуждения вопроса на бюро было принято решение не спешить. Поправки будут рассмотрены в сроки, предусмотренные регламентом.Инициаторами пакета законопроектов являются члены парламента: Георгий Амилахвари, Шалва Папуашвили, Рати Ионатамишвили, Анри Оханашвили, Давид Матикашвили, Давид Сонгулашвили, Эка Сепашвили, Гоча Энукидзе, Гурам Мачарашвили, Алуда Гудушаури, Михаил Сарджвеладзе, Нино Иобашвили, Александр Батидзе и Ираклий Берая."Кровавые баннеры"За несколько недель до первого тура местных выборов в Грузии разразился скандал – на улицах Тбилиси появились баннеры с красными пятнами в виде крови, надписями "Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!" и коллажем с изображением оппозиционеров.Саакашвили официально предъявлено новое обвинение>> На баннер попали экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, председатель созданной экс-президентом партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария, депутат парламента Губаз Саникидзе, председатель "Европейской Грузии" Гига Бокерия, лидер партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе, а также гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия и руководитель оппозиционного "ТВ Пирвели" Нодар Меладзе. В правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявили, что не имеют никакого отношения к баннерам. Оплатил их бизнесмен Михаил Габриадзе.Вопросом заинтересовалась Служба государственного аудита Грузии, которая возбудила административное дело для определения законности расходов на размещение скандальных баннеров.Кроме того, жалобой на баннеры в Центральную избирательную комиссию Грузии обратились наблюдатели партии "Единое национальное движение" и "Дроа".Центризбирком не признал эти баннеры предвыборной рекламой. Это не предвыборные обещания, и они не нарушают закон, хотя и тиражируют неприемлемый язык ненависти, пояснили в ЦИК. Заказчик "кровавых баннеров" в городах Грузии объяснил свои мотивы>>В компании Alma, которая размещает наружную рекламу в столице, заявили, что не имеют никакого отношения к содержанию рекламного баннера. Как отметили в компании, их роль ограничивается лишь тем, что они берут рекламный баннер от заказчика и размещают на принадлежащих компании билбордах. Между тем, Alma обратилась в парламент с инициативой запретить тиражирование рекламы, содержащей язык вражды и ненависти. Также компания выступила с инициативой наделить рекламных распространителей легитимным правом на отказ заказчику в оказании определенных услуг.

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