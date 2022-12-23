https://sputnik-georgia.ru/20221223/administratsiya-turizma-gruzii-pomogla-perepodgotovke-bolee-dvukh-tysyach-chelovek-273353008.html

Администрация туризма Грузии помогла переподготовке более двух тысяч человек

Администрация туризма Грузии помогла переподготовке более двух тысяч человек

С помощью администрации туризма в этом году прошло 30 тренингов по девяти тематикам 23.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии в этом году бесплатно переподготовила более двух тысяч трудоустроенных в данной области людей, а также тех лиц, которые хотят работать в данном направлении, сообщает пресс-служба ведомства. С помощью администрации туризма в этом году прошло 30 тренингов по девяти тематикам. Администрация туризма в этом году также выступила в роли организатора мастер-классов международных тренеров Джона Шоула, Моники Керолин, Майкла Бенга. Их мастер-классы прошли представители гостиниц, туркомпаний, объектов питания и гиды Грузии. На развитие туризма в Грузии потратят сотни миллионов лари в 2023 году >>Представители турсектора прошли тренинги по таким вопросам, как золотая тройка для гостеприймства, первичная медицинская помощь, турсервисы для лиц с ОВЗ, обслуживание и безопасность, эмоциональный интеллект, гигиена и безвредность продовольствия, здоровье и обслуживание безопасности. В этом же году администрация туризма провела тренинги для представителей частного сектора в регионах Гурия, Квемо Картли и Рача. Главная цель тренингов повысить и улучшить качество обслуживания в сфере туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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