https://sputnik-georgia.ru/20221223/eti-zayavleniya-nelzya-vosprinimat-serezno-v-gruzii-otvetila-na-vypad-arestovicha-273361578.html
Эти заявления нельзя воспринимать серьезно: в Грузии ответила на выпад Арестовича
Эти заявления нельзя воспринимать серьезно: в Грузии ответила на выпад Арестовича
Подобные заявления не помогут Сааакашвили выйти на свободу, подчеркнул депутат 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T21:45+0400
2022-12-23T21:45+0400
2022-12-23T21:53+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В Грузии уже давно не воспринимают всерьез заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе. Арестович в одном из интервью заявил, что власти Грузии являются пророссийскими и в вопросе освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили они "боятся России", так как им самим невыгодно, чтобы тот умер в заключении. По словам депутата, цель этого заявления – как-то навредить грузинскому государству и такие высказывания не помогут Саакашвили выйти на свободу. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины в контейнере с молочной продукцией 29 сентября 2021 года. Экс-президент, который к тому времени был заочно осужден по двум уголовным делам, был арестован в Тбилиси 1 октября. Кроме того, против него возбуждено три дела, в том числе о незаконном пересечении границы. Саакашвили является гражданином Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Попытка №4 - взять образцы для токсикологической экспертизы Саакашвили вновь не удалось >>Адвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, алексей арестович, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, алексей арестович, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Эти заявления нельзя воспринимать серьезно: в Грузии ответила на выпад Арестовича
21:45 23.12.2022 (обновлено: 21:53 23.12.2022)
Подобные заявления не помогут Сааакашвили выйти на свободу, подчеркнул депутат
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В Грузии уже давно не воспринимают всерьез заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе.
Арестович в одном из интервью заявил, что власти Грузии являются пророссийскими и в вопросе освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили они "боятся России", так как им самим невыгодно, чтобы тот умер в заключении.
"Мы давно не слушаем заявления Арестовича и не воспринимаем их всерьез, но у меня вопрос к Министерству иностранных дел Украины: что они делают, считают ли это официальным заявлением или нет? Если нет, то было бы хорошо, если бы они разделились. В противном случае я не буду отвечать на заявление Арестовича, потому что это бессмысленно ", — сказал Самхарадзе.
По словам депутата, цель этого заявления – как-то навредить грузинскому государству и такие высказывания не помогут Саакашвили выйти на свободу.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины в контейнере с молочной продукцией 29 сентября 2021 года. Экс-президент, который к тому времени был заочно осужден по двум уголовным делам, был арестован в Тбилиси 1 октября. Кроме того, против него возбуждено три дела, в том числе о незаконном пересечении границы.
Саакашвили является гражданином Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
Адвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж.
Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".