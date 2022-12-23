https://sputnik-georgia.ru/20221223/popytka-4---vzyat-obraztsy-dlya-toksikologicheskoy-ekspertizy-saakashvili-vnov-ne-udalos-273359506.html

Попытка №4 - взять образцы для токсикологической экспертизы Саакашвили вновь не удалось

Попытка №4 - взять образцы для токсикологической экспертизы Саакашвили вновь не удалось

Это уже четвертая попытка взять образцы волос и ногтей Саакашвили, который находится в клинике "Вивамеди", для проведения соответствующей экспертизы 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T20:31+0400

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грузия

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общество

михаил саакашвили

специальная следственная служба

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Представителям Специальной следственной службы в очередной раз не удалось взять анализы для проведения токсикологической экспертизы осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Это уже четвертая попытка взять образцы волос и ногтей Саакашвили, который находится в клинике "Вивамеди", для проведения соответствующей экспертизы. Как разъяснил следователь Специальной следственной службы Василий Какашвили, на этот раз отложить следственные действия пришлось из-за отсутствия адвоката экс-президента. Накануне американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит дал показания на суде по вопросу отмены наказания Саакашвили по состоянию здоровья. По его словам, у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, что с большой вероятностью могло быть вызвано тяжелыми металлами, которые обнаружили в его организме – это ртуть и мышьяк. Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, причиной которого стала психологическая травма, полученная в тюрьме из-за страха за свою жизнь. Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. По его словам, таких клиник в мире немного. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили >>По словам американского эксперта, в нынешней обстановке посттравматическое стрессовое расстройство Саакашвили лишь прогрессирует. Голдсмит уверен, что состояние Саакашвили может настолько ухудшиться, что приведет к его смерти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, специальная следственная служба, специальная пенитенциарная служба