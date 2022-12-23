https://sputnik-georgia.ru/20221223/foto-saakashvili-kriki-i-vzaimnye-obvineniya--shumnoe-zasedanie-v-sakrebulo-ozurgeti-273346837.html
Фото Саакашвили, крики и взаимные обвинения – шумное заседание в сакребуло Озургети
Фото Саакашвили, крики и взаимные обвинения – шумное заседание в сакребуло Озургети
Шум поднялся после того, как депутаты от "Нацдвижения" принесли с собой фотографии Саакашвили 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T14:48+0400
2022-12-23T14:48+0400
2022-12-23T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Заседание сакребуло (совещательный орган) района Озургети проходило на фоне словесного противостояния между представителями крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Шум поднялся после того, как депутаты от "Нацдвижения" принесли с собой фотографии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили со вчерашнего судебного заседания, на котором рассматривался вопрос об отмене исполнения наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Саакашвили участвовал в заседании дистанционно из палаты гражданской клиники "Вивамеди". Судебное заседание транслировалось в прямом эфире, и все желающие могли увидеть, как выглядит экс-президент страны. Между тем, на заседании фотографии были и у представителей "Грузинской мечты". Однако, на этих фотографиях были люди, которые, по их словам, стали жертвами пыток во время правления Саакашвили. Особенно активными были женщины-депутаты. Депутат от "Грузинской мечты" Нино Надирашвили во время словесной перепалки пригрозила оппозиционной коллеге от ЕНД Татии Николаишвили, что переломает ей ноги и попыталась силой выдворить ее из зала заседания. Противостояние продолжалось более получаса. В итоге представители оппозиции покинули зал в знак протеста. Оппозиционеры не намерены возвращаться к работе сакребуло до тех пор, пока суд не примет решение о переводе Саакашвили на лечение за границу. "Это начало конца" – депутат о планах "Национального движения">>Накануне американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит дал показания на суде по вопросу отмены наказания Саакашвили по состоянию здоровья. По его словам, у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, что с большой вероятностью могло быть вызвано тяжелыми металлами, которые обнаружили в его организме – это ртуть и мышьяк. Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, причиной которого стала психологическая травма, полученная в тюрьме из-за страха за свою жизнь. Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. По его словам, таких клиник в мире немного. По словам американского эксперта, в нынешней обстановке посттравматическое стрессовое расстройство Саакашвили лишь прогрессирует. Голдсмит уверен, что состояние Саакашвили может настолько ухудшиться, что приведет к его смерти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, озургети, сша, европа, грузинская мечта
Фото Саакашвили, крики и взаимные обвинения – шумное заседание в сакребуло Озургети
14:48 23.12.2022 (обновлено: 14:58 23.12.2022)
Шум поднялся после того, как депутаты от "Нацдвижения" принесли с собой фотографии Саакашвили
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Заседание сакребуло (совещательный орган) района Озургети проходило на фоне словесного противостояния между представителями крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Шум поднялся после того, как депутаты от "Нацдвижения" принесли с собой фотографии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили со вчерашнего судебного заседания, на котором рассматривался вопрос об отмене исполнения наказания Саакашвили по состоянию здоровья.
Саакашвили участвовал в заседании дистанционно из палаты гражданской клиники "Вивамеди". Судебное заседание транслировалось в прямом эфире, и все желающие могли увидеть, как выглядит экс-президент страны.
"Вся Грузия вчера увидела кадры из "Вивамеди". То, как выглядит третий президент Грузии… Мы хотели покинуть заседание в знак протеста, что вызвало всеобщую истерику "Грузинской мечты", – заявил член "Нацдвижения" Давид Мжаванадзе.
Между тем, на заседании фотографии были и у представителей "Грузинской мечты". Однако, на этих фотографиях были люди, которые, по их словам, стали жертвами пыток во время правления Саакашвили.
Особенно активными были женщины-депутаты. Депутат от "Грузинской мечты" Нино Надирашвили во время словесной перепалки пригрозила оппозиционной коллеге от ЕНД Татии Николаишвили, что переломает ей ноги и попыталась силой выдворить ее из зала заседания.
Противостояние продолжалось более получаса. В итоге представители оппозиции покинули зал в знак протеста. Оппозиционеры не намерены возвращаться к работе сакребуло до тех пор, пока суд не примет решение о переводе Саакашвили на лечение за границу.
Накануне американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит дал показания на суде по вопросу отмены наказания Саакашвили по состоянию здоровья. По его словам, у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, что с большой вероятностью могло быть вызвано тяжелыми металлами, которые обнаружили в его организме – это ртуть и мышьяк.
Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, причиной которого стала психологическая травма, полученная в тюрьме из-за страха за свою жизнь.
Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. По его словам, таких клиник в мире немного.
По словам американского эксперта, в нынешней обстановке посттравматическое стрессовое расстройство Саакашвили лишь прогрессирует. Голдсмит уверен, что состояние Саакашвили может настолько ухудшиться, что приведет к его смерти.