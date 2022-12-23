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"Это начало конца" – депутат о планах "Национального движения"

"Это начало конца" – депутат о планах "Национального движения"

Протест и комплексная борьба – это основные рычаги, которые планируют использовать оппоненты власти, считает депутат от "Мечты" 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T13:38+0400

2022-12-23T13:38+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Время работает против крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), поэтому они всеми возможными способами пытаются разжечь гражданское противостояние, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили. Представители "Нацдвижения" анонсируют акции протеста в случае затягивания рассмотрения вопроса об отмене исполнения наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. В четверг Саакашвили участвовал в заседании дистанционно из палаты гражданской клиники "Вивамеди". Судебное заседание транслировалось в прямом эфире, и все желающие могли увидеть, как выглядит экс-президент страны. Очередное заседание назначено на 29 декабря. По его словам, время проходит и люди постепенно отходят от того несчастного периода, который был в годы правления Саакашвили. "Постепенно общество переходит на другие рельсы, у них другие заботы", – заявил Цагареишвили в эфире телекомпании "Имеди". Планы ЕНДПротест и комплексная борьба – это основные рычаги, которые планируют использовать оппоненты власти в том случае, если суд не вынесет желанного для них вердикта. Один из лидеров "Нацдвижения" назвал условия выхода из парламента Грузии>>"Когда третий президент страны в очень тяжелом состоянии – это смертный приговор. Соответственно, мы не можем сидеть сложа руки. Соответственно, безусловно, будет протест. Это комплексная борьба, для нас важно достичь результата, а не только назначать акции", – заявил член ЕНД Бачо Долидзе. В случае, если акции будет анонсированы, решение будет принято лишь после окончательного решения суда, заявила в свою очередь член парламентской политической группы "Группа реформ" Теона Акубардия. Накануне американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит дал показания на суде по вопросу отмены наказания Саакашвили по состоянию здоровья. По его словам, у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, что с большой вероятностью могло быть вызвано тяжелыми металлами, которые обнаружили в его организме – это ртуть и мышьяк. Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, причиной которого стала психологическая травма, полученная в тюрьме из-за страха за свою жизнь. Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. По его словам, таких клиник в мире немного. По словам американского эксперта, в нынешней обстановке посттравматическое стрессовое расстройство Саакашвили лишь прогрессирует. Голдсмит уверен, что состояние Саакашвили может настолько ухудшиться, что приведет к его смерти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, сша, европа