https://sputnik-georgia.ru/20221223/gospitalizatsiya-iz-za-golodovki---prekratit-li-deputat-parlamenta-gruzii-aktsiyu-273337981.html
Госпитализация из-за голодовки - прекратит ли депутат парламента Грузии акцию?
Госпитализация из-за голодовки - прекратит ли депутат парламента Грузии акцию?
В парламенте все еще остаются и продолжают голодовку депутат Анна Цитлидзе и Темур Джанашия 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T09:57+0400
2022-12-23T09:57+0400
2022-12-23T09:59+0400
грузия
политика
новости
михаил саакашвили
хатия деканоидзе
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Депутат парламента Грузии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе попал в больнице на восьмой день голодовки, объявленной в поддержку экс=президента страны Михаила Саакашвили. Врачи вывезли Киркитадзе из здания парламента на инвалидном кресле. Объявившие голодовку депутаты находятся в кабинете фракции "Единое национальное движение - сила в единстве".При этом она заявила, что ее беспокоит состояние здоровья Анны Цитлидзе и Темура Джанашия. Ранее, на третий день голодовки прекратил крайнюю форму протеста другой депутат от "Нацдвижения" Абдулла Исмаилов по состоянию здоровья. Прекратит ли голодовку Киркитадзе, пока не известно. Депутаты прибегли к крайней форме протеста с требованием освобождения осужденного Михаила Саакашвили, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. Адвокаты, родные, соратники и сторонники экс-президента говорят, что он при смерти.Накануне американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит дал показания на суде по вопросу отмены наказания Саакашвили по состоянию здоровья. По его словам, у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, что с большой вероятностью могло быть вызвано тяжелыми металлами, которые обнаружили в его организме - это ртуть и мышьяк.Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, причиной которого стала психологическая травма, полученная в тюрьме из-за страха за свою жизнь. Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. По его словам, таких клиник в мире немного.По словам американского эксперта, в нынешней обстановке посттравматическое стрессовое расстройство Саакашвили лишь прогрессирует. Голдсмит уверен, что состояние Саакашвили может настолько ухудшиться, что приведет к его смерти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, хатия деканоидзе
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, хатия деканоидзе
Госпитализация из-за голодовки - прекратит ли депутат парламента Грузии акцию?
09:57 23.12.2022 (обновлено: 09:59 23.12.2022)
В парламенте все еще остаются и продолжают голодовку депутат Анна Цитлидзе и Темур Джанашия
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Депутат парламента Грузии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе попал в больнице на восьмой день голодовки, объявленной в поддержку экс=президента страны Михаила Саакашвили.
Врачи вывезли Киркитадзе из здания парламента на инвалидном кресле. Объявившие голодовку депутаты находятся в кабинете фракции "Единое национальное движение - сила в единстве".
"Как сказали врачи, ухудшены все параметры. В том числе очень низкий уровень калия. Практически стало уже невозможным лишь наблюдение. Естественно, приняли решение перевезти его в больницу", - сказала председатель оппозиционной фракции Хатия Деканоидзе.
При этом она заявила, что ее беспокоит состояние здоровья Анны Цитлидзе и Темура Джанашия. Ранее, на третий день голодовки прекратил крайнюю форму протеста другой депутат от "Нацдвижения" Абдулла Исмаилов по состоянию здоровья.
Прекратит ли голодовку Киркитадзе, пока не известно.
Депутаты прибегли к крайней форме протеста с требованием освобождения осужденного Михаила Саакашвили, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. Адвокаты, родные, соратники и сторонники экс-президента говорят, что он при смерти.
Накануне американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит дал показания на суде по вопросу отмены наказания Саакашвили по состоянию здоровья. По его словам, у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, что с большой вероятностью могло быть вызвано тяжелыми металлами, которые обнаружили в его организме - это ртуть и мышьяк.
Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, причиной которого стала психологическая травма, полученная в тюрьме из-за страха за свою жизнь.
Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. По его словам, таких клиник в мире немного.
По словам американского эксперта, в нынешней обстановке посттравматическое стрессовое расстройство Саакашвили лишь прогрессирует. Голдсмит уверен, что состояние Саакашвили может настолько ухудшиться, что приведет к его смерти.