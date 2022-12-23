https://sputnik-georgia.ru/20221223/gospitalizatsiya-iz-za-golodovki---prekratit-li-deputat-parlamenta-gruzii-aktsiyu-273337981.html

Госпитализация из-за голодовки - прекратит ли депутат парламента Грузии акцию?

Госпитализация из-за голодовки - прекратит ли депутат парламента Грузии акцию?

В парламенте все еще остаются и продолжают голодовку депутат Анна Цитлидзе и Темур Джанашия 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T09:57+0400

2022-12-23T09:57+0400

2022-12-23T09:59+0400

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михаил саакашвили

хатия деканоидзе

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Депутат парламента Грузии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе попал в больнице на восьмой день голодовки, объявленной в поддержку экс=президента страны Михаила Саакашвили. Врачи вывезли Киркитадзе из здания парламента на инвалидном кресле. Объявившие голодовку депутаты находятся в кабинете фракции "Единое национальное движение - сила в единстве".При этом она заявила, что ее беспокоит состояние здоровья Анны Цитлидзе и Темура Джанашия. Ранее, на третий день голодовки прекратил крайнюю форму протеста другой депутат от "Нацдвижения" Абдулла Исмаилов по состоянию здоровья. Прекратит ли голодовку Киркитадзе, пока не известно. Депутаты прибегли к крайней форме протеста с требованием освобождения осужденного Михаила Саакашвили, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. Адвокаты, родные, соратники и сторонники экс-президента говорят, что он при смерти.Накануне американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит дал показания на суде по вопросу отмены наказания Саакашвили по состоянию здоровья. По его словам, у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, что с большой вероятностью могло быть вызвано тяжелыми металлами, которые обнаружили в его организме - это ртуть и мышьяк.Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, причиной которого стала психологическая травма, полученная в тюрьме из-за страха за свою жизнь. Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. По его словам, таких клиник в мире немного.По словам американского эксперта, в нынешней обстановке посттравматическое стрессовое расстройство Саакашвили лишь прогрессирует. Голдсмит уверен, что состояние Саакашвили может настолько ухудшиться, что приведет к его смерти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, хатия деканоидзе