https://sputnik-georgia.ru/20221222/amerikanskiy-ekspert-oznakomil-sud-s-diagnozom-saakashvili-273308795.html

Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили

Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили

Саакашвили некоторое время участвовал в заседании дистанционно из клиники "Вивамеди" 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит стал первым свидетелем на заседании Тбилисского городского суда по вопросу отмены наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Голдсмита пригласила сторона защиты экс-президента. До того, как он начал отвечать на вопросы, адвокат и представитель Специальной пенитенциарной службы выступили с ходатайствами. Тюремное ведомство ходатайствовало о назначении экспертизы тремя экспертными бюро. Адвокат выступил против из-за недоверия к этим организациям, в чем его поддержал подзащитный. В итоге судья Георгий Аревадзе отказался удовлетворять ходатайство. Отказал судья и в удовлетворении ходатайства адвоката Шалвы Хачапуридзе, касающегося отвода руководителя медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаза Уртмелидзе в качестве стороны. "Грузинская мечта" резко ответила президентам Украины и Молдовы>>Хачапуридзе аргументировал свое требование тем, что Уртмелидзе является свидетелем в деле. Кроме того, он был руководителем военного госпиталя в Гори, где осужденный Саакашвили, по словам адвоката, стал жертвой бесчеловечного обращения, и это дело расследует Специальная следственная служба. Далее слово предоставили самому подсудимому, который участвовал в заседании дистанционно из клиники "Вивамеди". Когда Саакашвили начал говорить по-украински, судья его прервал и призвал говорить по-грузински либо пригласить переводчика, в противном случае предупредил, что он отключит звук. Саакашвили отказался говорить по-грузински, заявив, что он является гражданином Украины. Судья распорядился отключить связь. Позже, после перерыва, экс-президент и вовсе отказался от участия в судебном заседании. Аргументы защитыКогда настал этап рассмотрения вопроса об освобождении Саакашвили по существу, слово было предоставлено его адвокату Шалве Хачапуридзе.Второе требование - в качестве альтернативы отсрочить отбывание наказания, согласно статье 283 УПК, до выздоровления Саакашвили или существенного улучшения состояния его здоровья. Свою длинную речь адвокат посвятил всему периоду нахождения Саакашвили в заключении. По словам Хачапуридзе, с первых дней заключения права Саакашвили нарушались."Бездарная симуляция" – Кобахидзе о состоянии Саакашвили на суде>>Он обвинил представителей власти Грузии, в том числе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, министра юстиции Рати Брегадзе, председателя правящей "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе и других, в ведении пиар-кампании по унижению Саакашвили. Он особо отметил слова премьера в период голодовки Саакашвили в тюрьме, что "человек имеет право на самоубийство". Кроме того, именно после заявлений представителей властей о том, что Саакашвили якобы голодает, а в действительности ест каши и мед, экс-президент прекратил их принимать. По словам адвоката, эти продукты были назначены врачом, согласно предназначенному для голодающих меню. По словам Хачапуридзе, суд обязан запретить властям использовать в своих заявлениях эпитеты, содержащие язык ненависти, мести, унижения и оскорбления.Адвокат подчеркнул, что в настоящее время состояние здоровья Саакашвили в опасной для жизни фазе, и заболел он в период пребывания в заключении.Причиной болезней, по словам адвоката, могли стать голодовка заключенного или неправильная диагностика и неправильное медикаментозное лечение, так же как и одним из мощных факторов могло быть психологическое давление. А основная причина болезни развилась из-за психологической травмы и в результате токсикологии. О тяжелом состоянии здоровья Саакашвили, по словам адвоката, свидетельствуют медицинские заключения экспертов, которые приложены к делу. Все дело в деменцииЭксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит навестил Саакашвили 29 августа 2022 года. На суде он заявил, что у Саакашвили симптомы быстро прогрессирующей деменции, что с большой вероятностью может быть вызвано тяжелыми металлами, которые обнаружили в организме Саакашвили - это ртуть и мышьяк. По словам эксперта, исследования подтвердили повреждение белого вещества головного мозга. Все решает звонок из Вашингтона? Депутат раскритиковал экс-президента Грузии>>Еще одной причиной развития деменции он назвал посттравматическое стрессовое расстройство. Саакашвили получил психологическую травму в тюрьме, где он боялся за свою жизнь. Заключенные в соседних камерах постоянно кричали и оскорбляли Саакашвили, сказал эксперт, ссылаясь на слова экс-президента. Рекомендацией Голдсмита является освобождение Саакашвили и транспортировка в специализированную клинику в США или Европе. Там, в отличие от Грузии, есть высококлассные диагностические средства, а также есть опыт лечения в случае проблем с головным мозгом, вызванных загрязнением организма тяжелыми металлами.По словам американского эксперта, каждый последующий день приводит к прогрессированию посттравматического стрессового расстройства. Голдсмит уверен, что состояние Саакашвили может ухудшиться и он может умереть. Элисашвили: если Саакашвили отправят на лечение за границу, в тюрьмах произойдет бунт>>На вопрос адвоката, не симулирует ли Саакашвили, Голдсмит дал отрицательный ответ. При этом, отвечая на вопрос представителя пенитенциарной службы, он допустил симулирование замедленного мышления и плохой памяти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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