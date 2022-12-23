https://sputnik-georgia.ru/20221223/kak-gruziya-gotovitsya-ko-chempionatu-miru-po-fristaylu-i-snoubordu-273357735.html
Как Грузия готовится ко чемпионату мира по фристайлу и сноуборду?
Как Грузия готовится ко чемпионату мира по фристайлу и сноуборду?
К этому времени уже зарегистрировано около 2 тысяч гостей, которые приедут в Бакуриани из 42 стран мира 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T19:35+0400
2022-12-23T19:35+0400
2022-12-23T21:06+0400
грузия
новости
спорт
ираклий гарибашвили
бакуриани
чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузия активно готовится к предстоящему чемпионату мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет Грузии в 2023 году. Под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили, в администрации правительства Грузии прошла рабочая встреча, на которой были рассмотрены организационные и подготовительные к чемпионату вопросы. На встрече было отмечено, что в Бакуриани (Самцхе-Джавахети) устроена важная инфраструктура, чтобы курорт был готов к принятию всемирного чемпионата. К этому времени уже зарегистрировано около 2 тысяч гостей, которые приедут в Бакуриани из 42 стран мира. Параллельно с чемпионатом, постоянно будут проходить развлекательные мероприятия, организатором которых будет правительство Грузии. FIS проведет заключительную проверку в Бакуриани перед ЧМ по сноуборду >>Чемпионат пройдет с 16 февраля 2023 года до 5 марта включительно под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организаторами мероприятия выступят правительство Грузии, Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии. На всемирном чемпионате состоится 30 состязании по семи видам. В рамках проекта чемпионата в Бакуриани построено три новые канатные дороги, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, два искусственных резервуара воды длиной в 307 тысяч кубических метров, шесть новых трасс для состязаний. Для проведения чемпионата приобретена специальная техника, инвентарь безопасности. Осуществлена инвестиция в размере около 300 миллионов лари (113,2 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
бакуриани
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грузия, новости, спорт, ираклий гарибашвили, бакуриани, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
грузия, новости, спорт, ираклий гарибашвили, бакуриани, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу
Как Грузия готовится ко чемпионату мира по фристайлу и сноуборду?
19:35 23.12.2022 (обновлено: 21:06 23.12.2022)
К этому времени уже зарегистрировано около 2 тысяч гостей, которые приедут в Бакуриани из 42 стран мира
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузия активно готовится к предстоящему чемпионату мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет Грузии в 2023 году.
Под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили, в администрации правительства Грузии прошла рабочая встреча, на которой были рассмотрены организационные и подготовительные к чемпионату вопросы. На встрече было отмечено, что в Бакуриани (Самцхе-Джавахети) устроена важная инфраструктура, чтобы курорт был готов к принятию всемирного чемпионата.
К этому времени уже зарегистрировано около 2 тысяч гостей, которые приедут в Бакуриани из 42 стран мира. Параллельно с чемпионатом, постоянно будут проходить развлекательные мероприятия, организатором которых будет правительство Грузии.
Чемпионат пройдет с 16 февраля 2023 года до 5 марта включительно под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организаторами мероприятия выступят правительство Грузии, Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии.
На всемирном чемпионате состоится 30 состязании по семи видам. В рамках проекта чемпионата в Бакуриани построено три новые канатные дороги, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, два искусственных резервуара воды длиной в 307 тысяч кубических метров, шесть новых трасс для состязаний.
Для проведения чемпионата приобретена специальная техника, инвентарь безопасности. Осуществлена инвестиция в размере около 300 миллионов лари (113,2 миллиона долларов).