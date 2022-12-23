https://sputnik-georgia.ru/20221223/na-uluchshenie-gazosnabzheniya-v-tbilisi-potratyat-bolee-170-millionov-lari-za-pyat-let-273323198.html

На улучшение газоснабжения в Тбилиси потратят более 170 миллионов лари за пять лет

На улучшение газоснабжения в Тбилиси потратят более 170 миллионов лари за пять лет

В целях ремонта газораспределительной сети и улучшения газоснабжения в Тбилиси Tbilisi Energy осуществит реконструкцию сети 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T07:32+0400

2022-12-23T07:32+0400

2022-12-23T07:32+0400

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национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

инвестиции

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Столичная газораспределительная компания Tbilisi Energy потратит 174,4 миллиона лари в течение пяти лет на реализацию разных проектов, направленных на улучшение газоснабжения в Тбилиси, говорится в сообщении Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC). Tbilisi Energy согласовала пятилетний инвестиционный план с GNERC. По данным регулятора, эти инвестиции компания будет осуществлять в 2023-2027 годах. В рамках согласованного инвестиционного плана, в целях ремонта газораспределительной сети и улучшения газоснабжения в Тбилиси Tbilisi Energy осуществит реконструкцию сети и различные работы. Более 11 тысяч жителей Тбилиси останутся без газа >>Кроме того, компания будет реализовывать несетевые инвестиционные проекты, которые будут способствовать повышению качества обслуживания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, газ, тбилиси, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, инвестиции