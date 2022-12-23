https://sputnik-georgia.ru/20221223/povysitsya-li-tarif-na-gaz-v-gruzii--otvet-regulyatora-273362412.html

Повысится ли тариф на газ в Грузии? – ответ регулятора

Повысится ли тариф на газ в Грузии? – ответ регулятора

Сохранение тарифов обусловлено проводимой государством политикой по доступности социального газа, заявил глава комиссии 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T23:22+0400

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грузия

новости

экономика

давид нармания

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

тарифы на газ

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Потребительские тарифы на природный газ для абонентов столичной газораспределительной компании Tbilisi Energy остались без изменений на последующие пять лет, говорится в решении Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC. В течение следующих 5 лет потребительские тарифы также останутся без изменений для бытовых потребителей других малых газораспределительных компаний – ООО "Варкетилэйр", ООО "Интер Газ", ООО "Гаско+", ООО "Эс джи газ". В соответствии с изменениями тарифов, проведенными в рамках текущей реформы рынка электроэнергии, вместо 3-летнего периода регулирования тарифы определены на 5-летний период регулирования - с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года. "Сохранение тарифов обусловлено проводимой государством политикой по доступности социального газа, а также стабильностью курса лари по отношению к доллару США", - заявил глава комиссии Давид Нармания во время установления тарифов на публичном заседании. В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр. В Грузии пересмотрели потребительские тарифы на газ для малых компаний >>Ранее комиссия сообщила, что Tbilisi Energy потратит 174,4 миллиона лари в течение пяти лет на реализацию разных проектов, направленных на улучшение газоснабжения в Тбилиси. В рамках согласованного инвестиционного плана, в целях ремонта газораспределительной сети и улучшения газоснабжения в Тбилиси Tbilisi Energy осуществит реконструкцию сети и различные работы. Кроме того, компания будет реализовывать несетевые инвестиционные проекты, которые будут способствовать повышению качества обслуживания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, давид нармания, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, тарифы на газ