https://sputnik-georgia.ru/20221223/ubiystvo-na-vostoke-gruzii-raskryto-zaderzhan-82-letniy-muzhchina-273355294.html

Убийство на востоке Грузии раскрыто: задержан 82-летний мужчина

Убийство на востоке Грузии раскрыто: задержан 82-летний мужчина

В случае подтверждения вины задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в убийстве в районе Каспи задержали 82-летнего мужчину, сообщает МВД Грузии. По данным следствия, мужчина во время ссоры 22 декабря выстрелил из охотничьего ружья в 73-летнюю жену своего брата. Пуля попала в голову, и женщина скончалась на месте. Мужчине предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство", и в случае подтверждения вины ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. По данным СМИ, конфликт между родственниками произошел из-за земельного участка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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