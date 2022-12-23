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Убийство на востоке Грузии раскрыто: задержан 82-летний мужчина
Убийство на востоке Грузии раскрыто: задержан 82-летний мужчина
В случае подтверждения вины задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T17:56+0400
2022-12-23T17:56+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в убийстве в районе Каспи задержали 82-летнего мужчину, сообщает МВД Грузии. По данным следствия, мужчина во время ссоры 22 декабря выстрелил из охотничьего ружья в 73-летнюю жену своего брата. Пуля попала в голову, и женщина скончалась на месте. Мужчине предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство", и в случае подтверждения вины ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. По данным СМИ, конфликт между родственниками произошел из-за земельного участка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии
Убийство на востоке Грузии раскрыто: задержан 82-летний мужчина
17:56 23.12.2022 (обновлено: 18:03 23.12.2022)
В случае подтверждения вины задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в убийстве в районе Каспи задержали 82-летнего мужчину, сообщает МВД Грузии.
По данным следствия, мужчина во время ссоры 22 декабря выстрелил из охотничьего ружья в 73-летнюю жену своего брата. Пуля попала в голову, и женщина скончалась на месте.
Мужчине предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство", и в случае подтверждения вины ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
По данным СМИ, конфликт между родственниками произошел из-за земельного участка.