https://sputnik-georgia.ru/20221223/v-rustavi-sozdali-rabochuyu-gruppu-dlya-resheniya-problem-avariynykh-zdaniy-273352659.html

В Рустави создали рабочую группу для решения проблем аварийных зданий

В Рустави создали рабочую группу для решения проблем аварийных зданий

Накануне произошло частичное обрушение трехэтажного жилого корпуса на улице Руставели 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T16:24+0400

2022-12-23T16:24+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Мэрия Рустави создала рабочую группу для скорейшего решения проблем аварийных зданий в городе накануне, после инцидента с обрушением корпуса, заявила мэр Рустави Нино Лацабидзе. https://rustavi.gov.ge/nino-latsabidze-yvelaze-mtavaria-rom-gushindel-shemtkhvevas-ar-mohyolia-mskhverpli-da-adamianis-mdzime-dazianeba-mtavrobastan-ertad-vmushaobt-rom-avariuli-korpusebis-problema-qalaqshi-gadaichras/?fbclid=IwAR1Y-QRA8CvTNUq3_McyoQI5JU_RfIZEjVMPMTQK2sq2s1llAnTTPGi8UE4 Проблема аварийных зданий в Рустави актуализировалась после того, как накануне произошло частичное обрушение трехэтажного жилого корпуса на улице Руставели. Дом был аварийным и шли работы по его укреплению. В результате происшествия никто не погиб, есть один пострадавший, которого уже выписали из медучреждения. После встречи с рабочей группой, Лацабидзе озвучила новое решение, согласно которому архитектурная служба мэрии Рустави больше не будет выдавать жителям разрешения на строительное вмешательство в старых корпусах. По ее словам, несмотря на то, что в рамках реформы архитектурной службы мэрия ужесточила свои подходы, текущие вопросы будут рассматриваться еще более строго. Лацабидзе поблагодарила Службу ЧС за быстрое и эффективное реагирование. Спасательные группы в течение всей ночи расчищали завалы. Обрушение дома в Рустави – медики рассказали о состоянии пострадавшего >>"Отдельную благодарность хочу выразить службе управления чрезвычайными ситуациями, которая вытащила из-под развалин невредимым одного из наших сограждан. Их эффективная работа вчера была очень важна", - заявил она. После инцидента, из здания полностью эвакуировали 19 семей, нескольких из них, кто в этом нуждался, переселили в гостиницу. Лацабидзе планирует встретится с жителями сегодня, и обсудить с ними дальнейшие шаги. Также, по ее словам, сотрудники мэрии не уклоняются от ответственности, проектная документация, которую должна была сделать архитектурная служба, была составлена в абсолютном соответствии с законодательством и строительными нормами. Что стало причиной обрушения станет известно после завершения следствия, также, после экспертизы и заключения соответствующих специалистов станет известна сумма ущерба, а также состояние корпуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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