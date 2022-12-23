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В Рустави создали рабочую группу для решения проблем аварийных зданий
В Рустави создали рабочую группу для решения проблем аварийных зданий
Накануне произошло частичное обрушение трехэтажного жилого корпуса на улице Руставели 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T16:24+0400
2022-12-23T16:24+0400
2022-12-23T16:43+0400
грузия
новости
рустави
происшествия
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Мэрия Рустави создала рабочую группу для скорейшего решения проблем аварийных зданий в городе накануне, после инцидента с обрушением корпуса, заявила мэр Рустави Нино Лацабидзе. https://rustavi.gov.ge/nino-latsabidze-yvelaze-mtavaria-rom-gushindel-shemtkhvevas-ar-mohyolia-mskhverpli-da-adamianis-mdzime-dazianeba-mtavrobastan-ertad-vmushaobt-rom-avariuli-korpusebis-problema-qalaqshi-gadaichras/?fbclid=IwAR1Y-QRA8CvTNUq3_McyoQI5JU_RfIZEjVMPMTQK2sq2s1llAnTTPGi8UE4 Проблема аварийных зданий в Рустави актуализировалась после того, как накануне произошло частичное обрушение трехэтажного жилого корпуса на улице Руставели. Дом был аварийным и шли работы по его укреплению. В результате происшествия никто не погиб, есть один пострадавший, которого уже выписали из медучреждения. После встречи с рабочей группой, Лацабидзе озвучила новое решение, согласно которому архитектурная служба мэрии Рустави больше не будет выдавать жителям разрешения на строительное вмешательство в старых корпусах. По ее словам, несмотря на то, что в рамках реформы архитектурной службы мэрия ужесточила свои подходы, текущие вопросы будут рассматриваться еще более строго. Лацабидзе поблагодарила Службу ЧС за быстрое и эффективное реагирование. Спасательные группы в течение всей ночи расчищали завалы. Обрушение дома в Рустави – медики рассказали о состоянии пострадавшего >>"Отдельную благодарность хочу выразить службе управления чрезвычайными ситуациями, которая вытащила из-под развалин невредимым одного из наших сограждан. Их эффективная работа вчера была очень важна", - заявил она. После инцидента, из здания полностью эвакуировали 19 семей, нескольких из них, кто в этом нуждался, переселили в гостиницу. Лацабидзе планирует встретится с жителями сегодня, и обсудить с ними дальнейшие шаги. Также, по ее словам, сотрудники мэрии не уклоняются от ответственности, проектная документация, которую должна была сделать архитектурная служба, была составлена в абсолютном соответствии с законодательством и строительными нормами. Что стало причиной обрушения станет известно после завершения следствия, также, после экспертизы и заключения соответствующих специалистов станет известна сумма ущерба, а также состояние корпуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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В Рустави создали рабочую группу для решения проблем аварийных зданий
16:24 23.12.2022 (обновлено: 16:43 23.12.2022)
Накануне произошло частичное обрушение трехэтажного жилого корпуса на улице Руставели
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Мэрия Рустави создала рабочую группу для скорейшего решения проблем аварийных зданий в городе накануне, после инцидента с обрушением корпуса, заявила мэр Рустави Нино Лацабидзе.
https://rustavi.gov.ge/nino-latsabidze-yvelaze-mtavaria-rom-gushindel-shemtkhvevas-ar-mohyolia-mskhverpli-da-adamianis-mdzime-dazianeba-mtavrobastan-ertad-vmushaobt-rom-avariuli-korpusebis-problema-qalaqshi-gadaichras/?fbclid=IwAR1Y-QRA8CvTNUq3_McyoQI5JU_RfIZEjVMPMTQK2sq2s1llAnTTPGi8UE4
Проблема аварийных зданий в Рустави актуализировалась после того, как накануне произошло частичное обрушение трехэтажного жилого корпуса на улице Руставели. Дом был аварийным и шли работы по его укреплению. В результате происшествия никто не погиб, есть один пострадавший, которого уже выписали из медучреждения.
"Самое главное, что вчерашний инцидент не привел к жертвам и тяжелым повреждениям человека. Мы вместе с правительством работаем над решением проблемы аварийных зданий. Исходя из текущей ситуации, вчера вечером мы создали рабочую группу, чтобы действовать быстрее и эффективнее", - заявила Лацабидзе.
После встречи с рабочей группой, Лацабидзе озвучила новое решение, согласно которому архитектурная служба мэрии Рустави больше не будет выдавать жителям разрешения на строительное вмешательство в старых корпусах.
По ее словам, несмотря на то, что в рамках реформы архитектурной службы мэрия ужесточила свои подходы, текущие вопросы будут рассматриваться еще более строго.
Лацабидзе поблагодарила Службу ЧС за быстрое и эффективное реагирование. Спасательные группы в течение всей ночи расчищали завалы.
"Отдельную благодарность хочу выразить службе управления чрезвычайными ситуациями, которая вытащила из-под развалин невредимым одного из наших сограждан. Их эффективная работа вчера была очень важна", - заявил она.
После инцидента, из здания полностью эвакуировали 19 семей, нескольких из них, кто в этом нуждался, переселили в гостиницу. Лацабидзе планирует встретится с жителями сегодня, и обсудить с ними дальнейшие шаги.
Также, по ее словам, сотрудники мэрии не уклоняются от ответственности, проектная документация, которую должна была сделать архитектурная служба, была составлена в абсолютном соответствии с законодательством и строительными нормами.
Что стало причиной обрушения станет известно после завершения следствия, также, после экспертизы и заключения соответствующих специалистов станет известна сумма ущерба, а также состояние корпуса.