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Замглавы ЦИК Грузии: процесс избрания председателя начнется заново
Замглавы ЦИК Грузии: процесс избрания председателя начнется заново
Кандидатов на пост членов и председателя ЦИК представляет президент Грузии, а выбирает - парламент 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T17:29+0400
2022-12-23T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Заместитель председателя ЦИК Грузии от оппозиции Георгий Сиоридзе призывает президента страны как можно быстрее начать отбор кандидатов на пост председателя Центральной избирательной комиссии. Парламент Грузии накануне провалил процесс избрания главы ЦИК. Ни один из кандидатов на этот пост, представленных президентом Грузии в августе 2022 года, не смог получить достаточного числа голосов, чтобы занять этот пост. Он также отметил, что на данный момент в ЦИК Грузии наблюдается кризис легитимности. "Шестимесячный срок полномочий главы ЦИК и двух его членов истек 15 августа. Согласно недемократичному законодательству, срок полномочий указанных лиц продлевается до избрания новых", - сказал Сиоридзе. Согласно законодательству, кандидатов на пост членов и председателя ЦИК представляет президент Грузии, а выбирает - парламент. Причиной провала стали разногласия с оппозицией, а также недовольство правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выбором президента, так как среди представленных кандидатов не оказалось действующего председателя Центризбиркома Георгия Каландаришвили. Избрание нового главы ЦИК Грузии особенно актуально в преддверии парламентских выборов осенью 2024 года, так как сами выборы должны пройти по новой системе и в новом формате.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, новости, грузия
политика, новости, грузия
Замглавы ЦИК Грузии: процесс избрания председателя начнется заново
17:29 23.12.2022 (обновлено: 17:32 23.12.2022)
Кандидатов на пост членов и председателя ЦИК представляет президент Грузии, а выбирает - парламент
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Заместитель председателя ЦИК Грузии от оппозиции Георгий Сиоридзе призывает президента страны как можно быстрее начать отбор кандидатов на пост председателя Центральной избирательной комиссии.
Парламент Грузии накануне провалил процесс избрания главы ЦИК. Ни один из кандидатов на этот пост, представленных президентом Грузии в августе 2022 года, не смог получить достаточного числа голосов, чтобы занять этот пост.
"Это означает, что процесс начинается сначала. Сейчас настал момент, когда каждый должен взять на себя ответственность и принять активное участие в этом процессе. Как оппозиционный заместитель председателя ЦИК призываю президента Грузии, политические партии, третий сектор, специалистов немедленно начать консультации и предпринять необходимые шаги",- сказал Сиоридзе.
Он также отметил, что на данный момент в ЦИК Грузии наблюдается кризис легитимности.
"Шестимесячный срок полномочий главы ЦИК и двух его членов истек 15 августа. Согласно недемократичному законодательству, срок полномочий указанных лиц продлевается до избрания новых", - сказал Сиоридзе.
Согласно законодательству, кандидатов на пост членов и председателя ЦИК представляет президент Грузии, а выбирает - парламент.
Причиной провала стали разногласия с оппозицией, а также недовольство правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выбором президента, так как среди представленных кандидатов не оказалось действующего председателя Центризбиркома Георгия Каландаришвили.
Избрание нового главы ЦИК Грузии особенно актуально в преддверии парламентских выборов осенью 2024 года, так как сами выборы должны пройти по новой системе и в новом формате.