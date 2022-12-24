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https://sputnik-georgia.ru/20221224/batumi-v-tsentre-mirovykh-smi-materialy-o-gruzinskom-kurorte-opublikovali-150-izdaniy--273354302.html
Батуми в центре мировых СМИ: материалы о грузинском курорте опубликовали 150 изданий
Батуми в центре мировых СМИ: материалы о грузинском курорте опубликовали 150 изданий
Bloomberg, Euronews, Forbes, Dailymail и New York Times – это неполный список СМИ, которые опубликовали статьи об Аджарии 24.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Около 150 иностранных средств массовой информации в 2022 году посвятили статьи и сюжеты черноморскому городу Батуми, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов Аджарии. Bloomberg, Euronews, Wanderlust, Conde Nast Traveler, Forbes, Dailymail и New York Times – это неполный список влиятельных медиагигантов, которые опубликовали статьи о морских и горных туристических продуктах Аджарии. С турвозможностями черноморского региона ознакомили читателей издания таких крупных турвыставок, как ITB BERLIN NEWS, Лондонский WTM YEARBOOK и ATM DUBAI DAILY PUBLICATION. Уходящий год для Батуми был особенным в плане международных признаний. В 2022 году впервые после европейской награды черноморская столица Грузии получила престижный приз World Travel Awards как ведущее турнаправление мира. В этом же году Батуми официально назвали городом, принимающим европейскую гала-церемонию World Travel Awards 2023 года. Как отмечают в Департаменте курортов и туризма региона, достижения этого года еще раз укрепили статус привлекательного и безопасного туристического направления Батуми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, батуми, аджария, тбилиси, bloomberg, euronews
туризм, грузия, новости, батуми, аджария, тбилиси, bloomberg, euronews

Батуми в центре мировых СМИ: материалы о грузинском курорте опубликовали 150 изданий

18:01 24.12.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГород Батуми в пасмурную погоду - прогулочные катера и яхты у причала
Город Батуми в пасмурную погоду - прогулочные катера и яхты у причала - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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НовостиTelegram
Bloomberg, Euronews, Forbes, Dailymail и New York Times – это неполный список СМИ, которые опубликовали статьи об Аджарии
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Около 150 иностранных средств массовой информации в 2022 году посвятили статьи и сюжеты черноморскому городу Батуми, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов Аджарии.
Bloomberg, Euronews, Wanderlust, Conde Nast Traveler, Forbes, Dailymail и New York Times – это неполный список влиятельных медиагигантов, которые опубликовали статьи о морских и горных туристических продуктах Аджарии.
С турвозможностями черноморского региона ознакомили читателей издания таких крупных турвыставок, как ITB BERLIN NEWS, Лондонский WTM YEARBOOK и ATM DUBAI DAILY PUBLICATION.
© photo: Sputnik / StringerГород Батуми в пасмурную погоду. Башня Азбуки и крупные отели на набережной
Город Батуми в пасмурную погоду. Башня Азбуки и крупные отели на набережной - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2022
Город Батуми в пасмурную погоду. Башня Азбуки и крупные отели на набережной
© photo: Sputnik / Stringer
Уходящий год для Батуми был особенным в плане международных признаний. В 2022 году впервые после европейской награды черноморская столица Грузии получила престижный приз World Travel Awards как ведущее турнаправление мира.
В этом же году Батуми официально назвали городом, принимающим европейскую гала-церемонию World Travel Awards 2023 года.
Как отмечают в Департаменте курортов и туризма региона, достижения этого года еще раз укрепили статус привлекательного и безопасного туристического направления Батуми.
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