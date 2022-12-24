https://sputnik-georgia.ru/20221224/maestro-khvicha--uefa-voskhischaetsya-tekhnikoy-kvaratskheliya-273370189.html
"Маэстро Хвича" – УЕФА восхищается техникой Кварацхелия
"Маэстро Хвича" – УЕФА восхищается техникой Кварацхелия
Десятки тысяч пользователей присоединились к восторженному тону публикации и назвали Кварацхелия "маэстро" 24.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-24T20:31+0400
2022-12-24T20:31+0400
2022-12-24T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальной странице Лиги чемпионов в соцсети посвятил публикацию полузащитнику сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелия. Кварацхелия сейчас набирает форму и восстанавливается после травмы. Получил он ее во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября. Полузащитник пропустил три матча серии А против "Аталанты", "Эмполи" и "Удинезе", а также товарищеский матч между сборными Грузии и Марокко. За несколько часов публикация набрала более 650 тысяч "лайков". Страницы Лиги чемпионов в социальных сетях имеют более 100 миллионов подписчиков. Десятки тысяч пользователей присоединились к восторженному тону публикации и назвали в комментариях Кварацхелия "маэстро". Публикацию УЕФА одобрительно встретили и итальянские СМИ. Отдельную статью этому посвятило издание Tuto Napoli. В марте Кварацхелия перешел из казанского "Рубина" в грузинское "Динамо" (Батуми). Кварацхелия приостановил контракт, воспользовавшись разрешением Международной федерации футбола (ФИФА). В апреле стало известно, что футболист подпишет контракт с "Наполи". В начале июля он официально присоединился к итальянской команде. Кварацхелия сразу же стал одним из лидеров команды. Спустя всего три месяца Кварацхелия был признан лучшим игроком серии А. В ассоциации футболистов Италии (AIC) тогда отметили, что "это только начало для молодого игрока с большим потенциалом".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, в мире, марокко, хвича кварацхелия, батуми, уефа
спорт, новости, в мире, марокко, хвича кварацхелия, батуми, уефа
"Маэстро Хвича" – УЕФА восхищается техникой Кварацхелия
Десятки тысяч пользователей присоединились к восторженному тону публикации и назвали Кварацхелия "маэстро"
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальной странице Лиги чемпионов в соцсети посвятил публикацию полузащитнику сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелия.
Кварацхелия сейчас набирает форму и восстанавливается после травмы. Получил он ее во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября. Полузащитник пропустил три матча серии А против "Аталанты", "Эмполи" и "Удинезе", а также товарищеский матч между сборными Грузии и Марокко.
"Маэстро Хвича" – это лаконичное и красноречивое название, в котором собраны впечатляющие финты, голы и результативные моменты грузинского игрока "Наполи" на групповом этапе Лиги чемпионов", – говорится в публикации.
За несколько часов публикация набрала более 650 тысяч "лайков".
Страницы Лиги чемпионов в социальных сетях имеют более 100 миллионов подписчиков. Десятки тысяч пользователей присоединились к восторженному тону публикации и назвали в комментариях Кварацхелия "маэстро".
Публикацию УЕФА одобрительно встретили и итальянские СМИ. Отдельную статью этому посвятило издание Tuto Napoli.
В марте Кварацхелия перешел из казанского "Рубина" в грузинское "Динамо" (Батуми). Кварацхелия приостановил контракт, воспользовавшись разрешением Международной федерации футбола (ФИФА). В апреле стало известно, что футболист подпишет контракт с "Наполи". В начале июля он официально присоединился к итальянской команде.
Кварацхелия сразу же стал одним из лидеров команды. Спустя всего три месяца Кварацхелия был признан лучшим игроком серии А. В ассоциации футболистов Италии (AIC) тогда отметили, что "это только начало для молодого игрока с большим потенциалом".